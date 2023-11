Gabino Diego: "Me cuesta poner orden en mi vida"

Su vuelta al teatro se produce con "La curva de la felicidad", ahora de gira por distintas localidades españolas. En Madrid se estrenará el próximo 18 de enero en el teatro Infanta Isabel. Gabino Diego nos cuenta que "es una función muy divertida que habla de las vicisitudes de cuatro hombres que viven juntos, yo interpreto a Quino, al que me parezco porque a veces soy una persona muy desordenada, y en que los dos somos muy generosos, tiernos y algo picaros".

No le imagino desordenado.

Pues lo soy. Y mire que intento poner orden en mi vida, pero me cuesta lograrlo.

Su maestro, Fernando Fernán Gómez, le puso el apodo de zangolotino...

Es un chico que está entre la adolescencia y la madurez, el típico chaval que ha pegado el estirón, pero no termina de ser un hombre.

Gabino Diego y Cecilia Solaguren protagonizan "Los mojigatos" Javier Naval Pentación

Su gran pasión son los perros.

Amo a los animales, ahora tengo cinco perros que son mi pasión.

Y una hija a la que adora.

Ya tiene veintiocho años y ha seguido mis pasos en el mundo de la interpretación, y soy feliz porque ella es feliz con lo que hace. Es muy buena actriz.

¿Han trabajado juntos alguna vez?

No. Sinceramente, no sé si me gustaría coincidir con ella es un escenario, pero si la cosa surge, yo encantado.

¿Qué balance hace de estas cuatro décadas actorales?

No me puedo quejar. Nunca me ha faltado trabajo y he compartido escenas con grandes actores. Me siento muy afortunado, he conseguido un Goya y fui nominado para ese mismo premio más veces.