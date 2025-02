Carmen Borrego, “cabreada como una mona” con Terelu Campos

Terelu Campos está en boca de todos esta semana. El fin de semana se filtró la supuesta prohibición de su hija, Alejandra Rubio, a que presumiese de nieto y mostrase fotos suyas a sus allegados. Ambas desmintieron esa conversación, pero la presentadora lo hacía cargando contra aquellos que se “jactan de ser periodistas”. Tiró el dardo envenenado y le llovieron las críticas, siendo duramente respondida por Gema López, Belén Esteban o Kiko Hernández, estos últimos llegando a destacar su pelo sucio. No termina aquí su drama, pues el anuncio de su salto al mundo de la interpretación con el estreno de una obra de teatro le ha colocado en la diana. Compañeros de profesión han opinado sobre su valía como actriz, siendo Mariano Peña especialmente crítico al acogerla en su gremio: “No me ha hecho gracia”, decía. En medio de todo este calvario, encima parece que ha vuelto a tener un enfrentamiento con su hermana, Carmen Borrego.

Terelu Campos y Carmen Borrego Gtres

Las hijas de María Teresa Campos han tenido un fuerte enfrentamiento, según ha apuntado en primicia María Patiño este miércoles en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Aunque entre hermanos es fácil que estalle una guerra por cualquier nimiedad, en esta ocasión el motivo de la disputa ha sido precisamente el nuevo trabajo de Terelu Campos fuera de la televisión. El hecho de que será protagonista de la comedia teatral ‘Santa Lola’, de César Lucendo y producida por Lara Dibildos, no ha sentado nada bien. Primero al gremio de actores, pero después a la propia Carmen Borrego, que no ha recibido la noticia de la mejor manera. Quizá, por el detalle de que podría ser la última en haberse enterado de los planes de futuro de su hermana. Y es que aseguran que se ha enterado de su cambio de rumbo profesional por la prensa, como si el asunto no fuese con ella o fuese un mortal más a pie de calle.

“Lo que os puedo adelantar y estoy deseando que me lo desmientan es que Carmen Borrego es de las últimas personas que se enteran y está cabreada como una mona”, suelta María Patiño en directo este miércoles en ‘Ni que fuéramos Shhh’. No teme equivocarse y sentencia con rotundidad que la hija menor de la veterana presentadora no conocía los planes de su hermana de subirse a los escenarios para protagonizar una obra de teatro. Una oferta de trabajo que se habría llevado a cabo en la más estricta intimidad, así como las negociaciones, la lectura del texto, la consecución del papel y así hasta la promoción misma de la obra. Todo a espaldas de Carmen Borrego, quien no habría sido puesta en preaviso para evitar las tediosas filtraciones que terminan arruinado ilusionantes proyectos.

Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego Gtres

“Considera que no tiene nada que aportar, porque no vaya a romper una exclusiva y le llamen chivata. Ella dice que está contenta, pero que se enteró tarde”, añade María Patiño al hablar sobre este conflicto que habría tensado la relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego. Por el momento, las protagonistas no han hecho frente a estas especulaciones que las sitúan enfrentadas y en pie de guerra. Es más, ante la idea de que digan que es mentira, la presentadora se ha asegurado un as en la manga y está dispuesta a echar mano de él en caso de que lleguen desmentidos. Sabe que su información está bien atada y no tiene reparo alguno en defenderla. Mantiene que el enfado entre ambas existió, aunque no duda que puedan acercar posiciones con la conversación correspondiente.