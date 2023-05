Gloria Camila protagoniza otra nueva polémica con Marina, la empleada del hogar de su padre

Gloria Camila vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. La hija de Ortega Cano ha vuelto a protagonizar otra polémica, esta vez relacionada con Marina, la empleada del hogar de su padre. Después del aluvión de críticas recibidas por parte de unos cuantos seguidores, finalmente la joven ha tenido que dar un paso al frente y dar explicaciones sobre el asunto.

Todo comenzó cuando la hermana de Rocío Carrasco publicó un vídeo con Marina en el que aparecía la empleada del hogar recogiendo los excrementos de Turrón, el perro de la casa de Ortega Cano, mientras ambas lo paseaban. En el story, Gloria Camila se reía mientras la trabajadora se agachaba para recoger las necesidades de la mascota, y esto ha desatado un aluvión de comentarios negativos. "No hagas más caca, ¿eh? Que no tengo más bolsas", le decía Marina en el vídeo a Turrón. Mientras la colombiana sujetaba al perro, ella no paraba de reírse y de decir algunas frases como esta: "¿Cómo está el tacto? Ahí tienes dos más... De nada, todo sea por ayudarte".

Story de Gloria Camila Instagram

La hija de Ortega Cano, que compartió el vídeo como una broma y en tono de humor, ha causado el efecto contrario en sus followers, que le han acribillado a mensajes negativos. Hasta tal punto, que ha tenido que dar explicaciones sobre la relación que mantiene con Marina. "Acabo de meterme en Instagram y he flipado un poco por la piel tan fina que tienen algunas personas. Jamás me reiría de Marina ni de nadie, y menos si recoge la caca de un/su perro", comenzaba diciendo la joven en un comunicado. "Marina y yo tenemos una relación de 16 años, ambas nos conocemos a la perfección y tenemos vídeos de coña (siempre)", ha expresado, asegurando que es una más de su familia. "He recogido 800 cacas de Aza, de Turrón, etc. Turrón estaba hoy en el veterinario, le he sacado mientras esperábamos los resultados. Tiene mucha fuerza y era más fácil así que sujetar a Turrón y recogerlo a la vez. No pasa nada, señores", ha continuado diciendo sobre el asunto que tanta controversia ha generado. Para terminar, ha querido lanzar un mensaje a todos los sus haters: "Ojalá os tomaseis otras cosas que son peores con el mismo ímpetu que esto. Por cierto, la he borrado para los ofendidos".