La durísimas confesiones de Ana María Aldón sobre su relación con Ortega Cano

Ana María Aldón se ha abierto en canal en "GH Dúo" en su "curva de la vida". En ella, ha relatado el infierno que pasó durante su infancia por culpa de su padre, desvelando los episodios más oscuros de su niñez. Entre lágrimas, la televisiva ha hecho un repaso de su vida y todas las obstáculos que ha tenido que atravesar desde su niñez.

Como era de esperar, la diseñadora de moda no ha tenido más remedio que hablar sobre Ortega Cano, el padre de su hijo José María y con el que estuvo más de 10 años. Ana María Aldón ha sido una pieza clave en la vida del diestro y estuvo a su lado durante su paso por la cárcel. Aunque la televisiva ha evitado no avivar una nueva guerra mediática con el diestro y el clan Ortega, no ha dudado en relatar cómo vivió los momentos más complicados de su relación con el torero.

"No era muy consciente de la repercusión. Sacaron muchas cosas que nada tenían que ver conmigo y que me hacía mucho daño", ha declarado Ana María sobre sus inicios con Ortega Cano. Con la voz entrecortada, no ha podido evitar romperse al recordar cuando se cuestionó la paternidad de su hijo José María, motivo por el que casi se quita la vida. "Hubo un momento en el que se cuestiona la paternidad de mi hijo, que cojo un día el coche y... se me pone la mente en blanco y lo que quiero es acabar. Pero él no tenía ninguna duda, así que lo que pensaran los demás daba igual", ha revelado la televisiva.

Ana María Aldón en "GH Dúo" Mediaset

"Juicios, centro penitenciario... no quiero profundizar mucho, porque quiero respetar a esta persona, que para mí ha sido muy importante. Aquello era una locura, verme con un hijo en brazos y sola. Caí en depresión. Me creía poca cosa", ha relatado sobre la etapa en prisión de Ortega Cano. "Otra persona que estuvo en su vida se quedó ahí y, por todos sabido, lo de "la mujer de mi vida". Yo tenía el derecho de tener el hombre de mi vida que me valorase a mí sin mirar el pasado", ha explicado sobre su lugar en la vida del diestro.

Después de una gran crisis matrimonial, finalmente Ana María y Ortega Cano terminaron su relación en octubre de 2022. A los meses, la televisiva volvió a enamorarse y ha recuperado la ilusión al lado de Eladio, con el que pasará este 2024 por el altar. "En estos últimos meses he encontrado la vida, la alegría, caminamos juntos de la mano y no queremos estar el uno sin el otro. Estoy muy feliz", ha revelado la diseñadora.