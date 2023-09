El gran enfado de Carmen Martínez-Bordiú en su regreso: "Es una de las cosas que me horrorirzan de España"

Fue el pasado mes de julio cuando se dio a conocer que Carmen Martínez-Bordiú volvía a estar soltera. La nietísima mantenía una relación sentimental con Tim McKeague desde 2017 y juntos habían establecido su nidito de amor en Sintra, un pequeño municipio cerca de Lisboa rodeado de montañas y bosques, que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Portugal por el entorno idílico que ofrece.

Además, la intimidad con la que allí cuenta es uno de los principales valores que han llevado a Martínez-Bordiú a establecerse de forma permanente en Portugal, y solo regresa a España cuando hay un motivo de peso detrás, como ha sido la boda de su sobrino Daniel Martínez-Bordiú, hijo de su hermano Cristóbal y de Josefina Victoria Toledo.

Pero Carmen Martínez-Bordiú ha aprovechado su visita a España para encontrarse también con su expareja Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como “El Chatarrero”, con quien se ha dejado ver en la plaza de toros de Las Ventas. A pesar de su ruptura, entre ellos sigue existiendo amistad, pero su cita ha despertado cierto interés entre la opinión pública.

Un interés del que Carmen Martínez-Bordiú huye escopetada. A la aristócrata no le hace ni pizca de gracia que el foco mediático se dirija hacia ella, y esa es una de las razones por las que se marchó de su España natal: “Buenas tardes. No os molestéis porque no voy a contestar absolutamente a nada. Lo siento por vosotros, pero nada. Me voy mañana por la mañana muy temprano porque precisamente esto es una de las cosas que me horrorizan de España”, ha espetado ante los reporteros que la han abordado por la calle, aunque sin perder la educación ni la sonrisa.

Martínez-Bordiú ha pedido varias veces a los reporteros “que me dejéis en paz” y se ha negado a responder a las cuestiones sobre la relación que mantiene con su ex, recalcando que “me gusta hacer mi vida y no me gusta dar explicaciones de nada”.

La nieta de Francisco Franco mantiene así el habitual hermetismo por el que optó hace años, cuando se retiró de la vida pública e intento alejarse del foco. Aun así, no puede evitar que todos los ojos se pongan en ella cada vez que pone un pie en España. Viene de familia.