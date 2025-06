Gwyneth Paltrow deja la dieta paleo y se rinde a los macarrones

La reina de los jugos verdes, los huevos de jade y los caldos de hueso ha vuelto a sorprender, aunque esta vez por algo tan mundano como comerse un plato de pasta. Gwyneth Paltrow, la actriz reconvertida en empresaria del bienestar, ha decidido decir adiós –al menos de momento– a la estricta dieta paleo con la que llevaba años evangelizando desde su marca "Goop". Ahora, según ha confesado en su podcast, ha vuelto a abrir su menú a placeres hasta hace poco vetados: pan de masa madre, queso y sí, incluso macarrones.

Su nueva etapa gastronómica coincide con una especie de reconciliación pública con la comida real. En redes, se la ve disfrutando de asados, pizza y hasta tortilla de patata con chorizo, una receta que aprendió de su "mamá española", Julia Ruiz Blanco, cuando vivió en Talavera de la Reina siendo adolescente. Un gesto entrañable, aunque no exento de ironía, viniendo de quien convirtió en tendencia el ayuno intermitente, los batidos detox y las dietas que prácticamente eliminaban la necesidad de masticar.

Polémicos hábitos alimenticios

No es la primera vez que la actriz genera polémica con sus hábitos. En 2023, su aparición en "The Art of Being Well", donde describía una rutina diaria que consistía en ayunar hasta el mediodía, tomar solo café y caldo de huesos, y cenar verduritas, fue calificada por expertos como "alarmante". Incluso una nutricionista llegó a definirla como "un claro ejemplo de trastorno alimentario". Paltrow respondió defendiendo que su dieta había sido pautada por un médico tras pasar el Covid, aunque la polémica no se apagó del todo.

Gwyneth Paltrow larazon

Y es que, en tiempos donde los gurús de la salud tienen más poder de influencia que muchos profesionales, su mensaje no es inocente. Como apuntan las periodistas Begoña Gómez Urzáiz y Noelia Ramírez en el pódcast "Amiga, date cuenta", vivimos rodeados de "pijas que te ordenan la vida", y Gwyneth encaja como un guante en ese molde. Ahora, mientras The Goop Kitchen sigue sirviendo comida "limpia" en Los Ángeles (libre de gluten, azúcar y lácteos), ella se permite un poco más de caos, sabor y queso.

¿Ha madurado Paltrow, ha cambiado su enfoque… o simplemente es otro giro de guion en la rentable narrativa del bienestar? Como siempre con Gwyneth, la línea entre autenticidad y performance es tan delgada como su caldo detox.