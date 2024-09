V-Care: la revolución en el cuidado de la zona íntima

Piensa en tu rutina de cuidado de la piel. Probablemente consista en lavarte la cara y aplicarte algunas lociones, serums y cremas para mejorar tu cutis. Tal vez incluso cuentes con aplicarte loción o exfoliarte los brazos y las piernas como parte de tu rutina. Pero ¿qué pasa con la piel de ahí abajo?

La mayoría de las personas no piensa en cuidar la piel de la zona íntima, y con razón. Generalmente nos enseñan que la piel de esa zona es sensible y que no se debe tocar. Por eso, puede que te sorprenda saber que los productos para el cuidado de la piel creados específicamente para esa zona se han vuelto muy populares.

Pero ¿realmente necesitas un cuidado de la piel de tu zona íntima? No necesariamente. Pero tampoco tienes por qué evitarlo, e incluso puede haber razones para considerarlo.

Está sucediendo con la salud íntima que, desde hace unos años, ya no es algo tan "íntimo". Uno de los puntos de partida fue, entre otras cosas, cuando la celebrity Gwyneth Paltrow intentó romper los tabúes que rodean esta zona femenina con el controvertido lanzamiento de una vela llamada "This Smells Like My Vagina" ("esto huele como mi vagina") y que tenía como objetivo que las mujeres se sintieran más seguras de sí mismas y deshicieran el tabú del cuidado vaginal.

A esta novedad le siguieron muchos productos de "femcare" ("cuidado femenino"), que iban más allá de los clásicos tampones y compresas: copas y esponjas para la regla; braguitas y bikinis menstruales; geles de higiene íntima que se adaptan a las características fisiológicas y generacionales de cada mujer; cremas... La categoría de cuidado íntimo se encuentra en un momento de evolución y crecimiento, ya que, al unir bienestar y belleza, las consumidoras ven cada vez su cuerpo como un ecosistema interconectado.

¿Qué problemas puede abordar el cuidado de la piel más íntima ?

Antes de empezar a comprar, es útil conocer los problemas cutáneos más comunes que pueden presentarse en esa zona. Sinceramente, muchos de ellos son similares a los problemas de cutis que se dan en otras zonas. La principal diferencia es que tendrás que abordarlos con más delicadeza.

Sequedad

La sequedad vulvar puede ocurrir a cualquier edad, pero es más predominante durante la menopausia, Independientemente de su ubicación, toda la piel del cuerpo necesita hidratación regular, pero la mayoría de las mujeres no saben que se deben hidratar más sobre todo mucosas .

La solución: Utiliza productos hidratantes con ingredientes de origen natural que protejan contra la pérdida de humedad y al mismo tiempo reconforten y nutran la piel delicada. Busca bálsamos y toallitas fáciles de usar que no ensucien y que estén formulados con ingredientes hidratantes seguros para la piel, como aceite de coco y aloe vera.

Una sensación no tan fresca

El área genital femenina necesita una limpieza suave y regular. Solo asegúrate de que tu lavado no implique el uso de jabón o limpiador dentro de el área vaginal ya que puede provocar ardor, sequedad, irritación e infección. Los ginecólogos recomiendan limpiar de manera rutinaria la piel de la región pélvica para protegerla y proteger la zona de las bacterias y otros microorganismos que pueden alterar el equilibrio natural del pH vaginal.

La solución: Deberás utilizar un limpiador sin fragancia formulado para la zona y agua tibia. No recomiendo usar jabones antibacterianos para la higiene femenina, ya que pueden ser demasiado agresivos.Además, nuestras tienen microbios que protegen el delicado equilibrio de la piel en la región, y no se debe alterar ese equilibrio

Sudor

El sudor es un mecanismo natural de defensa que tiene el organismo para bajar su temperatura. Sin embargo, la hiperhidrosis es una anomalía que provoca un exceso de sudoración que puede ser muy molesto y darse en distintas zonas, como axilas, manos, pies, glúteos o pubis.

La solución: Cuando hay sudor vaginal excesivo, se conoce como hiperhidrosis genital, que puede aumentar con la llegada del verano. Esta afección suele tener un componente genético, aunque también se puede dar por estrés, ansiedad, desórdenes hormonales o emocionales

Pelos encarnados y protuberancias

Si te afeitas o te depilas con cera pueden aparecer pelos encarnados y foliculitis (folículos inflamados que se parecen a un grano). Para reducir el riesgo de que esto ocurra, deberás mantener la piel suave y evitar cualquier tipo de acumulación que pueda obstruir los poros. Un exfoliante puede hacer exactamente esto, solo asegúrate de elegir algo suave.

Menopausia

La menopausia es uno de los momentos más temidos por las mujeres sin embargo debemos liberarnos de todos esos miedos y tabúes que rodean esta etapa que es igual de natural que muchas otras, y disfrutar de esos momentos con la tranquilidad de saber que lo único que vamos a sentir es placer y en ningún caso, dolor. Una rutina ideal para compensar los efectos indeseables,hidratar, estimular y calmar la piel es este:

Dispareunia

Pero, no es solo la menopausia lo que nos puede desestabilizar durante toda nuestra vida en pareja, hay veces que nos encontramos con molestias asociadas a la dispareunia o la vulvodinia. En estos casos siempre es recomendable visitar a un especialista pero, es importante saber que todo puede mejorar con productos naturales respetuosos con el cuerpo y con la zona mas íntima.

Falta de deseo

La falta de deseo también es un elemento que aparece y desaparece en las relaciones duraderas. Es uno de esos factores que hacen que por razones muchas veces indefinidas nos veamos envueltos en una rutina que puede apagar la pasión de la pareja. La mejor manera de reconectar con tu placer y agilizar tus relaciones es esta combinación.

El vaginismo es un problema que afecta a la vida sexual de la mujer, por lo que siempre es importante hablarlo para afrontarlo y evitar sentimientos negativos o de culpabilidad. Para volver a tener relaciones completas podemos probar con rutinas naturales que han sido creadas para conseguir volver a disfrutar plenamente de esos momentos de placer.

Tengas la edad que tengas, estés pasando por el proceso que estés pasando, cada una de las situaciones que te alejen del placer, de disfrutar de tu intimidad y que te supongan un freno en tu vida íntima, siempre tienen una solución, un skincare diseñado para mujeres que quieren romper los límites, cuidar de su salud.