La hermana de Edwin a Rodolfo Sancho: "Pero debe ser más doloroso saber que su hijo es un monstruo"

El pasado sábado 5 de agosto se dio a conocer el asesinato de Edwin Arrieta, rápidamente la noticia recorrió todos los titulares de los medios del país, tanto del tailandés como del español. Y es que esta noticia ha dejado a dos familias destrozadas. En un primer momento la familia de la víctima no pudo pronunciarse en los medios sobre los hechos, pero Rodolfo Sancho, padre del declarado culpable, sí quiso transmitir un mensaje a la familia de Edwin. Este 10 de agosto, por el programa de la cuatro: ‘En boca de todos’, se ha podido ver que era lo que el actor del ‘Ministerio del tiempo’ le transmitía a la familia de la víctima.

“Hola Darlin ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano. Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. Lo siento, no sé qué se le ha podido pasar por la cabeza de Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando” estos hechos no han generado más que un estado de desorientación a las familias.

Pasaron dos días para que Darlin, hermana de Edwin Arrieta y que se ha convertido en la portavoz de la familia, respondiera al mensaje en una entrevista a El Mundo.

“Es una pesadilla horrible que ningún ser humano merece vivir. Pero debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así. Saber que su hijo es un monstruo” ha hablado con la mayor tranquilidad que le puede permitir estar viviendo un momento como ese. Ha seguido haciendo mención a la fe que su familia tiene, lo que le está dando fuerzas a todos y lo que “permite que yo esté levantando la voz por mi hermano”.

El abogado de Edwin Arrieta pone contra las cuerdas a Daniel Sancho: "Hay información sólida que no se conoce" EUROPAPRESS

"Lo están queriendo hacer ver como el culpable de su propio homicidio, como un delincuente. Ese señor no solo ha desmembrado el cuerpo de Edwin, sino que también desmembró a mi familia. Y no contento con eso, está destruyendo el nombre de mi hermano y ahora dice que nuestra familia es peligrosa porque somos mafiosos", se ha comunicado la hermana de Edwin en el medio.

Ha querido mantener un mensaje claro de que su hermano no es el culpable de su propio asesinato. Sus padres actualmente se encuentran alejados de los medios y de cualquier manera en la que puedan escuchar las declaraciones de Daniel Sancho. “Si mis papás llegaran a escuchar todo lo que este señor dice de mi hermano, se mueren. No aguantan otro golpe tan fuerte. Yo no entiendo cómo alguien se puede encarnizar tanto con una familia” termina diciendo Darlin.