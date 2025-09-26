La hermana de la Reina Letizia, soltera de nuevo: Telma Ortiz y Gavin Bonnar se separan

Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, y Robert Gavin Bonnar, han tomado caminos separados tras seis años de relación pública y una hija en común. Así lo ha adelantado el portal “Vanitatis”, que confirma también que ya no viven juntos. La cuñada de don Felipe VI se ha mudado a una casa cercana a la del abogado irlandés en Alcobendas.

Los rumores comenzaron a sonar en los círculos más top de Madrid cuando empezaron a ir por separado a las citas en las que se congrega la crema y nata de la sociedad. El propio letrado confesaba a sus allegados que la relación no iba del todo bien, y pese a la discreción que suele rodear a las altas esferas, la separación ha terminado trascendiendo.

Gavin Bonnar estaba perfectamente integrado en la familia y acompañó a Telma en algunos de los momentos más destacados de los Borbón-Ortiz, como la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias o las meriendas que Jesús Ortiz, su ya exsuegro, organiza el Día de Reyes en su casa, a las que acuden Sus Majestades don Felipe VI y doña Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Telma Ortiz, Jesús Ortiz, Robert Gavin Bonnar Gtres

Precisamente, esta misma semana, Telma Ortiz reaparecía públicamente en la inauguración del festival Centroamérica Cuenta, celebrado en Casa de América. La hermana de la Reina Letizia pronunció un discurso y, finalizado el acto, atendió brevemente a los periodistas que la abordaron por la calle para expresar lo “orgullosa” que se sentía de sus sobrinas, tanto las regias como Carla Vigo, hija de la fallecida Érika Ortiz, la pequeña de las tres hermanas.

Además de Erin, la hija que Telma tuvo con Robert en 2021, también es madre de Amanda, nacida en 2008, fruto de su relación con el abogado Enrique Martín Llopis. Tras romper con él, se casó con Jaime del Burgo en 2012, matrimonio que terminó en divorcio en 2016.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar, comparten mesa en el Festival Pedralbes, donde acudieron a ver el concierto de Carla Bruni larazon

Por su parte, Robert Gavin Bonnar tiene dos hijos -Cathal y Flori- de su anterior matrimonio con la cantante y violinista irlandesa Sharon Corr, miembro del grupo The Corrs, con la que estuvo casado con Sharon Corr entre 2001 y 2019.

Muy discretos con su vida privada, Bonnar tan solo aceptó con los medios de comunicación en relación a la publicación de su novela, “El cuarto poder”, de la que habló en una entrevista con LA RAZÓN. Por supuesto, vetó cualquier pregunta relacionada con su familia.