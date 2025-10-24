De Hiba Abouk a Gabriel Guevara, hijo de Marlène Mourreau: Dolce&Gabbana reúne a las caras más guapas de Madrid

La Embajada de Italia en Madrid se convirtió anoche en el epicentro del glamour mediterráneo con la presentación de Devotion For Men Parfum, la nueva fragancia masculina de Dolce&Gabbana. Bajo los altos techos y el inconfundible aire aristocrático del edificio, actores, músicos y creadores de contenido se dieron cita en una velada que respiró elegancia, carisma y esa mezcla de arte y deseo que la firma italiana domina como pocas.

El protagonista indiscutible fue Michele Morrone, imagen del perfume y responsable de encender más de una mirada entre los asistentes. Con su porte cinematográfico, el actor italiano compartió protagonismo con una larga lista de nombres propios del panorama nacional: Jaime Lorente, Hiba Abouk, J.A. Bayona, Gabriel Guevara -hijo de Marlène Mourreau-, Mirela Balić, Elena Rivera, Martina Cariddi, Carla Díaz, Taz Skylar o Tamar Novas, entre otros. La música también tuvo su acento español con la presencia de Chanel y Belén Aguilera, que pusieron ritmo y brillo a una noche ya de por sí deslumbrante.

Michele Morrone Gtres

Jaime Lorente Gtres

Hiba Abouk Gtres

J. A. Bayona Gtres

Chanel Gtres

Tamara Novas Gtres

Belén Aguilera Gtres

Eric Masip Gtres

Gabriel Guevara Gtres

Elena Rivera Gtres

Entre los invitados no faltaron las figuras más buscadas del universo digital y de la moda, como Violeta Mangriñán y su pareja, Fabio Colloricchio, que de momento no tienen intención de pasar por el altar; o Lidia Torrent y Jaime Astrain, que volvieron a dejarse ver unidos tras una crisis sentimental que no hace muchos meses acaparó titulares. Todos ellos embajadores de un nuevo estilo de sofisticación que Dolce&Gabbana sabe convertir en identidad.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio Gtres

Lidia Torrent y Jaime Astrain Gtres

La fragancia presentada, Devotion For Men Parfum, es un homenaje a la elegancia masculina más pura. Sellada con el icónico Sagrado Corazón, símbolo eterno dentro del universo creativo de la casa italiana, la esencia rinde tributo al romance atemporal y a las pasiones que definen al hombre contemporáneo.

En una ciudad acostumbrada al brillo, pocas noches han concentrado tanta belleza, talento y perfume por metro cuadrado. Entre brindis, flashes y conversaciones en tres idiomas, la velada reafirmó lo que muchos sospechaban: cuando Dolce&Gabbana llega a Madrid, el estilo se convierte en religión.