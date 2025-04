La hija de Camilo Sesto se exhibe ligera de ropa

La hija de Camilo Sesto sigue fiel a sus extravagancias absurdas, la última ha sido exhibir su trasero en redes sociales. A Sheila Devil no se le ha ocurrido otra cosa que mostrar imágenes personales ataviada con un mínimo tanga que dejar prácticamente todo su culo al descubierto. Asomada en una terraza posa de tal guisa adoptando distintas posturas estrafalarias que lo único que consiguen es que los internautas carguen contra ella.

En menos de un mes, Sheila ha protagonizado distintos episodios que demuestran un incomprensible afán de protagonismo. Primero, se empeñó en asegurar que su madre no es la mexicana Lourdes Ornelas, sino la fallecida Rocío Dúrcal.

Sheila Devil Gtres

Bien es verdad que la cantante fue íntima amiga de Camilo Sesto y que los hijos de ambos compartieron juegos porque eran vecinos en la localidad madrileña de Torrelodones, pero Shaila y Carmen, hijas de la Dúrcal, ya se han encargado de tomarse a cachondeo las insólitas afirmaciones de su amiga.

En segundo lugar, a Sheila no se le ocurrió otra barbaridad que decir que Camilo no es su padre y que no sabe quien es ese hombre. Desconcierto total. Y ahora lo del trasero exhibicionista. A saber qué será lo próximo. Lourdes está más que desesperada, ya no sabe que hacer para intentar enderezar la vida de su hija. Su lucha es admirable, y su sufrimiento mayor.