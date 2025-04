Sheila Devil habla por primera vez con su presunto hermano David

Ayer por la tarde tuvo lugar la primera toma de contacto entre Sheila Devil y quien dice ser su hermano, David Guerra. Fue este último quien llamó a Sheila para intentar que se conozcan en persona. Estuvieron hablando unos minutos, pero no concretaron una cita a corto plazo. David es taxista y reside en Cataluña, le separan más de seiscientos kilómetros de Torrelodones, donde vive el antaño Camilín, pero estaría dispuesto a viajar a Madrid si Sheila se presta a conocerle.



Según nos cuenta Guerra, “mi madre, Loli, era una fan alicantina de Camilo Sesto, y en 1983 tuvo una fugaz relación con el cantante, se quedó embarazada y nací yo. Me gusta mucho cantar y me dicen que mi voz es muy parecida a la de mi padre. Además, nuestro parecido físico es más que evidente”.

El cantante Camilo Sesto, durante una actuación en el Palacio de Exposiciones de Madrid. Alberto Martin Agencia EFE



Está al tanto de todas las polémicas que rodean en los últimos tiempos a Sheila y confiesa que “me da mucha pena y espero que se recupere de sus problemas. Cuando he hablado con él estaba muy sereno, muy razonable, le expliqué quién soy y que me encantaría conocerle, pero nada más. Yo estoy muy satisfecho de haber podido contactar con él, me ha costado mucho tiempo conseguir su teléfono… Y me cogió la llamada la primera vez que he intentado localizarle. Espero que podamos dialogar en más ocasiones. Solamente busco una amistad…”.



Una fuente cercana a Lourdes Ornelas nos cuenta que, “cuando salió a la luz la existencia del tal David, Lourdes se mostró completamente escéptica, porque está convencida de que ese hombre no es hijo de Camilo. Ella nunca tuvo constancia de que este último hubiera tenido una aventura sentimental con una mujer alicantina en los años ochenta”.