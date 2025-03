Hollywood abraza a Karla Sofía Gascón, relegada a la puerta de atrás de los Oscar 2025

Karla Sofía Gascón ha cumplido. Pese a la controversia que la rodea y a la posible resistencia del público, la actriz española ha asistido a la 97ª ceremonia de los Premios Oscar para defender su candidatura a Mejor Actriz por Emilia Pérez. Lo ha hecho en silencio, con discreción, apenas unos días después de reaparecer en los Premios César de Francia tras semanas de ostracismo.

En la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles, no ha habido rastro de su silueta envuelta en el ajustado vestido negro, adornado con pedrería, que lució de un diseñador aún desconocido. Dada la crisis de reputación que ha atravesado, cuesta imaginar que alguna firma se haya ofrecido a vestirla con la condición de promocionar su nombre. En Hollywood, nadie parece querer asociarse a su imagen, al menos de manera pública. Tal vez por ello, Karla Sofía Gascón no ha pisado la alfombra roja. Su entrada a la gala ha sido por la puerta trasera, lejos de los flashes y el bullicio, en lo que parece más una decisión de la organización que un gesto propio, sobre todo considerando que sí desfiló por la alfombra de los Premios César días antes. Para la Academia, su presencia ha sido poco menos que invisible: ni una imagen, ni una mención en sus redes sociales. Como si no estuviera allí.

Sin embargo, su condena mediática contrasta con el respaldo de muchos de sus compañeros. Su compatriota Paz Vega, miembro de la Academia, ha salido en su defensa horas antes de la gala: “Me alegro de que haya podido venir, porque hubiese sido muy feo si no… Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, al olvido y a tener una segunda oportunidad. No pasa nada. Espero verla y me alegro mucho de que esté aquí”.

El apoyo se ha hecho aún más palpable una vez iniciada la ceremonia. Conan O’Brien, presentador de la gala, ha celebrado la presencia de Karla Sofía Gascón, y el público ha respondido con una ovación cerrada, un aplauso que ha resonado en el teatro como un reconocimiento inesperado. La actriz, emocionada, ha agradecido el gesto con el Anjali Mudra budista, su seña de identidad. Poco después, dentro del teatro, Selena Gomez, su compañera de reparto en Emilia Pérez, se ha acercado para saludarla con un cálido beso. Un gesto que deja entrever que, quizá, la cancelación no es más que una estrategia de contención. No obedece a un verdadero sentimiento generalizado de rechazo. Más ruido que verdad.