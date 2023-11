Cospedal, citada como testigo en el caso de las supuestas presiones al abogado de Bárcenas

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha reclamado este martes al juez Manuel García-Castellón que cite a María Dolores de Cospedal para que declare como testigo en la pieza que investiga el supuesto espionaje al ex abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, como parte del conocido como caso Villarejo.

Se investiga dentro de la Pieza 36 si existió una trama que intentó coaccionar al letrado con el fin de evitar que el que fuera tesorero del PP sacase a relucir más documentación que demostrase prácticas de corrupción en el seno del partido.

La decisión de la AN de llamar a testificar a la ex secretaria general de los populares y ex ministra de Defensa se produce después de que el tribunal admitiese el recurso que Gómez de Liaño presentó contra la decisión de García-Castellón de no llamar a declarar a Cospedal. También se insta a citar al ex comisario Villarejo y a los letrados José Aliste y Óscar Jiménez de la Rubia.

El juez instructor vio innecesaria su citación al no considerarla una pieza clave en la presunta trama ya que su nombre solamente apareció mencionado en unas grabaciones de conversaciones que mantuvieron los investigados el abogado José Luis Moreno Celan; una de sus clientes, la conocida como 'estafadora de los VIP' Mónica Gil Manzano y el empresario Juan Ramón Díaz Moro que forman parte de la causa.

La Sala de lo Penal invalida así la decisión del juez y se alinea con los argumentos que ofrece el que fue uno de los primeros abogados de Bárcenas para conseguir que Dolores de Cospedal se siente en el banquillo para ofrecer su versión como testigo.

La Audiencia ha considerado en el escrito en cuestión , cuyo contenido adelanta la SER, que "en las grabaciones, tres personas investigadas aluden a un supuesto encargo por personas vinculadas al PP de servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Bárcenas y a su abogado defensor en este procedimiento, Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesendifundir datos comprometedores para ese partido".

Además, alude a que la relación de Cospedal con los hechos no se limita a su mención en unas grabaciones, sino que su testimonio podría ofrecer "información relevante" sobre los hechos que se investigan al haber podido participar la dirigente del PP de encuentros "relacionados directa o indirectamente con los hechos"que reflejó en sus notas el ex comisario Villarejo.