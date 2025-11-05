El impactante antes y después de Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, tras dos operaciones estéticas

Anabel Pantoja y Omar Sánchez, conocido como “El Negro”, comenzaron su relación en 2018, cuando la sobrina de Isabel Pantoja conoció al surfista canario durante una de sus estancias en las islas. Lo que empezó como una historia discreta fue ganando protagonismo mediático a medida que su vínculo se consolidaba, hasta que en 2021 sellaron su amor con una boda idílica celebrada en La Graciosa, rodeados de amigos, familiares y cámaras.

La pareja se convirtió en una de las más seguidas del panorama televisivo, combinando la naturalidad de Anabel con la serenidad de Omar, que prefería mantenerse al margen de la exposición. Sin embargo, el matrimonio no resistió el paso del tiempo. Apenas unos meses después de la boda, anunciaron su separación en medio de rumores, diferencias y ritmos de vida incompatibles.

A pesar de la ruptura, ambos han demostrado con el tiempo una madurez poco común: mantienen una relación cordial, se apoyan mutuamente en lo personal y profesional, y han dejado claro que, aunque su historia de amor terminó, el cariño y el respeto entre ellos permanecen intactos.

En cuanto a su relación con los medios, Omar Sánchez no solo se ha acostumbrado a ser un personaje público, sino que incluso ha empezado a disfrutar de esa posición. En redes sociales cuenta con más de 300.000 seguidores y con ellos comparte todo tipo de detalles sobre su día a día, rutinas de entrenamiento, planes o los últimos retoques estéticos a los que se ha sometido, un cliché entre los famosos.

Lo cierto es que desde que dio el salto al foco público, su imagen ha experimentado un cambio notable. Omar Sánchez se ha puesto en forma, se ha sometido a un trasplante de pelo y, más recientemente, se afeitó la barba por primera vez en años.

Además, en las últimas semanas, Omar Sánchez se ha sometido a dos operaciones estéticas: una rinoplastia y una blefaroplastia, que consiste en eliminar el exceso de piel, grasa o músculo que puede acumularse con el paso del tiempo en los párpados, con el objetivo de lograr una mirada más rejuvenecida.

“15 días han pasado de la rinoplastia y blefaroplastia, ayer tuve mi revisión y va súper, cicatrizando muy bien. Aún no puedo hacer deporte por la rino, y la verdad que lo llevo fatal, pero hay que hacer caso siempre, ya queda poco”, decía Omar tras quitarse los vendajes de la cara, mostrando su nueva imagen, con la que parece de lo más satisfecho.