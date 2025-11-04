Anabel Pantoja sufre un accidente absurdo, pero doloroso, desde su cama

Anabel Pantoja ha reformulado su vida para alejarse de los problemas que arrastra su familia. También las polémicas que ella misma ha protagonizado o los entuertos judiciales que aún le pisan los talones, a la espera de que la justicia canaria se pronuncie sobre lo sucedido a su hija Alma a principios de año. De todo esto no se pronuncia ya en redes sociales, mucho menos en los medios de comunicación. Se alejó de las portadas del kiosco rosa y también de los platós de televisión, al menos en aquellos donde se hacen preguntas sobre su intimidad. Sí que participa en ‘Bailando con las estrellas’, donde muestras sus dotes contoneando sus caderas.

La sobrina de Isabel Pantojano siempre se ha sentido muy afín al deporte, aunque sí mucho al baile. Todo lo que incluya música y libertad de movimientos le atrae, aunque ve mayores dificultades a la hora de defender una coreografía. Pero también está suponiendo un reto físico mayúsculo para ella, aunque quizá no tanto como el simple hecho de dormir. Y es que su última lesión no se ha producido en las largas sesiones de ensayos con su pareja de baile o en las puestas en escena en el plató cada gala del sábado. Lo que ha entrañado peligro para ella y le ha hecho terminar malherida es no manejarse bien con su propia cama.

El accidente doméstico de Anabel Pantoja

La prima de Kiko Rivera, que tanto ruido está haciendo tras su ruptura con Irene Rosales, está malherida. Ha sufrido un traspiés algo absurdo, poco común, del que se ha confesado con sus seguidores. En su labor como influencer, son pocos los detalles de su rutina que se guarda, pues comparte desde sus menús, hasta sus inquietudes y reflexiones más profundas. Tan solo guarda silencio sobre los problemas de su familia o el avance de la investigación sobre el origen de las lesiones de su hija, que la llevaron a estar tres semanas ingresada en el hospital.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Así, este martes ha informado a sus fieles de Instagram de que ha sufrido un accidente doméstico. Uno que podría resultar muy divertido de cara al resto, aunque para ella ha resultado ser muy doloroso, pues aún tiene la cadera maltrecha por el impacto de su cuerpo contra el suelo. No se cayó desde una gran altura, pues estaba durmiendo en su cama cuando se precipitó al vacío. “A mis 39 años, hoy me he caído de la cama como si tuviera 3…”, da a conocer su incidente doméstico, cuyo resultado aún le duele: “La cadera derecha la tengo bonita”.

Pese al susto y el dolor que le ha provocado, Anabel Pantoja tiene la suficiente fuerza como para levantarse una vez más del suelo y continuar su camino. Una andadura que le ha llevado de nuevo al estudio para ensayar su nueva coreografía, la que defenderá este sábado en ‘Bailando con las estrellas’: “Mi cadera y yo nos vamos a grabar un programa muy guay. Luego al ensayo de esta semana a ver qué estilo me toca”. Está animada, con muchos proyectos entre manos que le llenan de ilusión, instalada en Madrid con su hija, recibiendo visitas de su madre y de su pareja, David Rodríguez, mientras ella cumple sus propios sueños.