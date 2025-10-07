Omar Sánchez se afeita por primera vez en su vida: el cambio radical que ha dejado sin palabras a todos

Resulta casi imposible imaginar a Omar Sánchez sin barba. Sin embargo, el exmarido de Anabel Pantoja ha decidido romper con una de sus señas de identidad y afeitarse por primera vez en su vida. El resultado no solo ha dejado sin palabras a su pareja, Guacimara, sino que también ha causado sensación en las redes sociales, donde su nuevo rostro ha generado un auténtico debate.

"No me afeito desde 1991, desde el año que nací", confesaba el propio Omar en tono divertido al mostrar el proceso de transformación en un vídeo que rápidamente se volvió viral. En él, el canario documenta con humor el momento del afeitado, las risas nerviosas y, finalmente, la sorpresa al verse sin un solo rastro de barba. "Para mí es rarísimo. Me veo otro. Creo que va a ser la primera y la última vez que me afeite así", escribía junto al clip.

El vídeo, subido a sus reels de Instagram, acumula cientos de comentarios de seguidores sorprendidos, entre ellos el de su novia, que no pudo evitar reaccionar con ternura: "Me pareces otra persona, pero yo te quiero igual". Una frase que resume a la perfección la reacción generalizada: incredulidad, humor y, en muchos casos, nostalgia por su imagen de siempre.

Cambio de imagen de Omar Sánchez Instagram

Las opiniones están divididas. Algunos aplauden el cambio: "¡Pareces más joven!", "Te hace más angelito", o incluso "Pareces el hijo de Omar", bromeaban algunos fans. Otros, en cambio, prefieren su versión más clásica: "La barba te hace mucho más atractivo", "Que sea la última vez, Omar", o "Sinceramente, mejor con barba". Un debate tan apasionado como inesperado, pero que el propio protagonista ha tomado con humor y filosofía.

Más allá del revuelo estético, este cambio parece simbolizar una nueva etapa para el exconcursante de "Supervivientes". A sus 33 años, Omar vive un momento personal y profesional muy positivo, volcado en nuevos proyectos y en una relación sentimental estable junto a Guacimara. "Estoy en una etapa de cambios y de ilusiones", confesaba recientemente en redes, dejando claro que esta transformación va más allá del espejo.

Quizá por eso, la barba ha quedado atrás, al menos temporalmente. Su nuevo rostro, más despejado y rejuvenecido, parece reflejar un Omar diferente: más ligero, más libre y, sobre todo, más feliz.