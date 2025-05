Kiko Rivera sufre un accidente mientras entrena: “No os voy a mentir, me asusté mucho”

Kiko Riveraestá empeñado en ser la mejor versión de sí mismo, después de haber dado muchos tumbos a lo largo de su vida. Lo hace al cumplir 41 años y tras muchos intentos infructuosos de reconducir su existencia y enfocarla a la buena vida, lejos de los excesos y las adicciones. Con la firme idea de retomar el ejercicio físico y la buena alimentación para tener una vida más saludable, después de numerosos avisos que el cuerpo le ha mandado.

Ahora que ha logrado aparcar los conflictos familiares y encontrar paz en medio de tanta guerra con su hermana y su madre, el Dj se ha refugiado en su propio crecimiento personal. Sin dejar de lado la música y la creación de contenido en stream para amenizar el día a sus fans y, de paso, nutrir sus cuentas corrientes mes a mes. Eso sí, la tarea de ser cada vez mejor no está exenta de peligros, pues él mismo ha sufrido ahora un percance. Además, arrastra una dolencia previa.

Kiko Rivera arrastra un dolor previo a la lesión

El hijo de Isabel Pantoja ha sido elegido para representar a España en un mundial de fútbol que enfrenta a influencer. Los creadores de contenido vestirán pantalón corto y botas de fútbol para batirse en duelo. Algunos se lo han tomado muy en serio, como es el caso de Kiko Rivera, que en sus años mozos tuvo aspiraciones de triunfar en el deporte rey. Para ello se está machacando muy duro en el gimnasio, con una rutina de ejercicios que le aseguren el pleno rendimiento sobre el terreno de juego.

“He decidido prepararme como nunca para transformar mi cuerpo, mi mente y mi alma, porque aún estoy a tiempo de demostrarme que los sueños no tienen fecha de caducidad”, anunciaba el Dj su aventura, que incluye muchas horas en el gimnasio. Se ha propuesto dar lo mejor de sí mismo y exigirse un rendimiento como si de un futbolista profesional se tratase, pues no quiere tomarse este reto como un juego. Es una oportunidad de oro que él ha entendido como la última para conseguir el físico que siempre ha soñado.

Pero Kiko Rivera tiene una dificultad añadida. Arrastra desde hace un tiempo una dolencia a la que no ha encontrado solución y que le lastra a la hora de cumplir con la rutina marcada. Algo que le está suponiendo un incordio en la consecución de sus metas fijadas: “Llevaba mucho tiempo sin entrenar de forma constante… Solo había vuelto a jugar pachanguitas de fútbol 7 con mis amigos desde noviembre. Lo que muchos no sabéis es que tengo fascitis plantar y tras un par de semanas de entrenamiento con impacto el pie empieza a gritar auxilio”.

La nueva vida fitness de Kiko Rivera Redes sociales

Kiko Rivera sufre esta dolorosa afección, aunque no tiene pensado rendirse y dejar que le gane la batalla. Quiere ser recordado por su buen rendimiento sobre el terreno de juego en el mundial de fútbol de creadores de contenido, donde piensa además presumir de nuevo y musculoso físico. Para el dolor de pies tiene algún que otro remedio que le ayuda a sobrevivir: “Tengo plantillas, sí, pero ya he adelantado la revisión médica porque el dolor es de otro mundo. Esto no es más que una piedra en el camino hacia el objetivo. Nada nos va a parar. Vamos con todo”, se animaba a sí mismo frente a su horda de seguidores.

Otro percance de salud para Kiko Rivera

Horas más tarde volvía a sufrir un revés: “Ayer en el entrenamiento sentí un crack en la cadera izquierda y no os voy a mentir, me asusté mucho. Hoy el dolor es bastante intenso, pero no creo que sea nada grave. Otra piedra más en el camino y ya sabéis lo que hacemos con las piedras: se rompen, se saltan o se usan para continuar”, mantenía Kiko Rivera, que al ver que el dolor no cesaba y que iba en aumento ha decidido ponerse en manos de profesionales.

“Mañana toca fisio para ver exactamente qué tengo y cómo evolucionamos. No hay excusas, solo objetivos. La mente sigue fuerte. El corazón late por este sueño y las ganas son inquebrantables. Vamos a por todas. Voy a volver más fuerte. Gracias a todos por el apoyo, ¡esto no ha terminado!”, se despedía Kiko Rivera.