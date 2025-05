Isa Pantoja, en shock en su primer día en "La familia de la tele": "No quiero tener relación con mi madre"

“La familia de la tele” por fin ha llegado a la parrilla de Televisión Española con dos semanas de retraso por la muerte del Papa Francisco y, después, el apagón general en España. El nuevo formato del ente público ha comenzado fuerte e Isa Pantoja se ha estrenado como colaboradora abordando el sonado enfrentamiento con su madre, Isabel Pantoja.

No se dirigen la palabra desde hace más de un año, y aunque hasta hace bien poco Isa Pantoja reclamaba un acercamiento con la tonadillera, ahora es ella la que no quiere saber nada de la mujer que la trajo al mundo.

“No me esperaba oír eso, la verdad”, ha comentado al escuchar las palabras de la periodista Silvia Taulés, muy cercana a Isabel Pantoja, que ha confirmado que la cantante echa de menos “todos los días” a su hija pequeña.

Pero este sentimiento de añoranza de la artista no ha ablandado el corazón de Isa Pantoja, que se mantiene en sus trece y en mantener a su madre lejos de ella y de sus hijos. “Para mí, no tiene excusa ninguna. Ha llegado un punto en el que ya tengo 30 años y ahora soy yo la que no quiere tener relación con mi madre, porque no me hace bien, ni a mi hijo ni al que va a nacer tampoco. Prefiero que vivan una realidad con gente con la que estamos, no con gente que igual está tres meses y después no”, ha sentenciado una embarazadísima Isa Pantoja.

María Patiño e Isa Pantoja en "La familia de la tele" RTVE

La condición de Isabel Pantoja para acercarse a su madre

Silvia Taulés, además, ha desvelado cuál es la única condición que pone Isabel Pantoja para reconciliarse con su hija. “Ella dice que no hay una sola vez que os hayáis sentado a hablar y que tú después no lo hayas contado en los medios. Ella se sentaría a hablar contigo si le aseguras que después no se va a contar”, le ha deslizado a Isa Pajtoja.

Aun así, la joven influencer considera que no es motivo suficiente para alejar a una hija de su vida, sobre todo teniendo en cuenta que su primogénito, Kiko Rivera, ha hecho lo propio durante años y la cantante nunca se lo echó en cara.

A pocos meses de dar a luz al que se convertirá en el quinto nieto de Isabel Pantoja, una reconciliación entre madre e hija se antoja casi imposible, y menos después de la inesperada alianza entre la joven y muchos de los rostros que más informaciones negativas sobre Pantoja han publicado en los últimos años.