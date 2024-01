Isa Pi desvela si está finalmente embarazada de Asraf Beno

Este lunes las redes estallaban ante la posibilidad de que Isa Pi y Asraf Beno hubieran conseguido su objetivo de ampliar la familia. La noticia llegaba de manos de Asraf, quien se encuentra en estos momentos en la casa de Guadalix para esta última edición de “GH Dúo”. En una muestra de espontaneidad y emotividad el influencer ha asegurado que está casi seguro de que Isa Pantoja está embarazada debido a “una confusión de fechas”.

Rápidamente los medios se han hecho eco de esta historia en la que, en el caso de confirmarse, la pareja tendría que esperar un mes y medio para celebrarlo juntos. Al contrario de lo que muchos esperaban, ha sido la propia Isa Pi quien se ha pronunciado este mediodía en el plató de “Vamos a Ver” para desmentir la noticia de que estaba en cinta.

“Yo creo que han sido los nervios de que Asraf esté en Gran Hermano... Muchas veces la mente juega malas pasadas”, ha comenzado explicando la hija de la tonadillera. Desde que se casaron el pasado 13 de octubre la pareja no ha ocultado su intención de ampliar la familia, dándole al pequeño Francisco un hermanito o hermanita, aunque Asraf preferiría que se tratase de una niña, según ha explicado en su paso por el programa de la parrilla de Telecinco.

“El momento en el que lo dijo es verdad que se fue con esa duda y realmente todos los meses van a ser así, porque ya lo hemos dicho que queremos tener un niño, entonces estamos ahí, pero claro al irse se ha ido con esa duda”, ha continuado explicando Isa quien no ve necesario que se le comunique esta información a Asraf, a pesar de que desde la organización del programa han indicado que le informarían si fuera a convertirse en padre. “No creo que sea necesario... Si fuese así no se lo hubiera dicho en Gran Hermano, me habría esperado a que salga porque como está allí un mes y medio tampoco me atrevería. No estaría tan loca como para decirlo, seguro”, proseguía convencida de la decisión que habría tomado.

Algunos han comentado que el momento de hacer pública esta duda sobre un posible embarazo de Isa Pi resulta un tanto sospechosa. Desde el programa “Así es la Vida” se ha comentado que Asraf siempre ha jugado con técnicas similares a la hora de conseguir popularidad para ganar los realities. Una estrategia muy comentada con la que el marido de Isa Pantoja ha conseguido triunfos en este tipo de programas.

Sin embargo, ha sido su mujer quien ha querido zanjar este tipo de rumores con respecto a la estrategia del televisivo: “Lo que me parece mal es que luego se haya insinuado que justo cuando está nominado es cuando lo dice porque cuando lo dijo ni estaba nominado ni nada”, concluía Isa Pi.