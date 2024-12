Isabel Pantoja y Anabel, una relación que se desquebraja por momentos

Desde hace unas semanas se viene hablando mucho sobre la relación que mantienen Isabel Pantoja y su sobrina, Anabel Pantoja. Especialmente para señalar que hace aguas o que no atraviesa precisamente por su mejor momento. A la vez surgen voces que vienen a desmentir un enfriamiento en su trato, pero de nuevo llegan más oleadas de detalles que vienen a apuntar a tan fatídica dirección. La tonadillera pierde cada vez más apoyos y quizá este sea el que más pueda dolerle. Desde el programa ‘Vamos a ver’ han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que no sea oro todo lo que reluzca, al menos no entre ellas. Ha sido Alexia Rivas quien ha planteado la teoría de que “su relación más cercana ha sido siempre de cara a la galería”. Es decir, para ella, todos esos vídeos de momentos especiales como el anuncio de que está embarazada o las fotografías de ambas que se convirtieron en virales fueron, dicho de alguna forma, tan solo un paripé para la periodista.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

Isabel Pantoja ha dejado por el camino infinidad de amigos que eran incondicionales. Ha roto lazos con íntimos, así como lo ha hecho también con su familia cuando ha considerado que era oportuno protegerse de ellos, como es el caso de sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Pero Anabel, como su hermano Agustín, han sido una constante que rara vez le ha faltado en su vida. Pero poco o nada se cree de esto Alexia Rivas que en su opinión esta necesidad de mostrar el cariño que se sienten en redes sociales y los momentazos que viven juntas es, “en parte, para fastidiar a su hija”y que esas interacciones virales son “muy pensadas y meditadas”. Pero podrían llegar a su final si se materializa lo que la periodista entiende como el principio de su final. Las revelaciones de Isa sobre los capítulos más oscuros de su infancia y adolescencia han puesto a su madre y su hermano en la diana de las críticas. Son pocos los que les defiende, tan solo Raquel Bollo públicamente, pero Anabel ha permanecido en silencio y no se ha posicionado en ningún bando. Esto habría molestado, y mucho, a su tía: “Anabel les dijo que ella ya no va a estar en medio de nada. Agustín lo entendió, pero Isabel se enfadó bastante”.

“A Isabel Pantoja no le ha sentado nada bien que Anabel no rompiera ninguna lanza a favor de su hija, que no se posicionara. Le ha sentado súper mal, tanto que no quiere ahora mismo tener ningún contacto con ella”, desvelan desde el programa de las mañanas de Telecinco. Aunque la tonadillera ya ha tenido oportunidad de conocer a la nueva integrante de la familia, la pequeña Alma, mediante una vídeollamada con su sobrina, la periodista mantiene que poco trato más ha mantenido desde entonces: “Isabel ha cerrado filas, se separa, aunque sí que me dicen que Agustín sí que está en contacto con ella”, apunta. No termina ahí, pues las informaciones que le han llegado a la colaboradora le aseguran que “Anabel ya hace una temporada que la ha apartado de su lado, dice que no quiere saber nada, porque Isabel esperaba que hiciera algún comentario a su favor”. Ante su ausencia, se han distanciado.

“Me llama la atención que hagan un vídeo en el que Isabel parece casi que va a volver a ser abuela, emocionada, y ahora que nace la niña casi ni se hablan. Creo que todo esto son llamadas de atención, pero no creo que Anabel lo haga para hacer daño a su prima”, continúa elucubrando Alexia Rivas, con el apoyo de algunos de sus compañeros. Y es que desde ‘Vamos a ver’ se lleva planteando este distanciamiento desde hace varias semanas, aunque los movimientos de Isabel Pantoja y Anabel terminan por desmontar sus cábalas la mayoría de las veces. Creen que Anabel Pantoja “está buscando cualquier cosa para distanciarse” y que estaría aprovechando esta delicada situación con el pasado de su prima y la llegada de su hija para materializar esa brecha con su tía. Seguramente la influencer no tarde demasiado en responder a sus excompañeros de televisión y aclarar qué hay de cierto y cuánto se han inventado para reforzar tan drástico relato.