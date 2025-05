Isabel Pantoja borra el nombre de Julián Muñoz de la serie sobre su vida

Isabel Pantoja prohíbe que se cite el nombre de su ex pareja, Julián Muñoz, en la serie sobre su vida. La tonadillera considera que da mal fario que se nombre al que fuera alcalde de Marbella, aunque si aparezca en alguno de los capítulos. La cuestión es que es ella la que no quiere mencionar al fallecida. Es evidente que el personaje estará presente, es algo inevitable, pero Isabel no se referirá a él por su nombre.

No se sabe cómo recordará su etapa amorosa con el político, ni si desvelará los regalos que este le hizo mientras duró su noviazgo. De lo que sí tiene constancia es de que la familia de Julián estará muy atenta a lo que se dice en la serie sobre él, por si acaso hay algo que pueda atentar a su honor ahora que ya no puede defenderse.

Nadie entiende que la Pantoja considere gafe al domado, habida cuenta de que la artista, según se ha publicado, se aprovechó al máximo de las influencias del alcalde marbellí. A muchas cantantes les gustaría tener un gafe así a su lado.

Otra de las cuestiones importantes es ver cómo afrontara en la serie Isabel su paso por prisión, y si contara la verdad de su estancia en la cárcel o la adornara para no caer en posibles demandas por parte de Instituciomes Penitenciarias.

Se rumorea que hay una antigua compañera, que compartió patio y talleres con la mediática artista a la que están tentando para que se siente en el plato de un conocido programa de televisión para que desvele como fue aquella realidad que tanto dio que hablar en su momento. El oscurantismo que rodeó a aquella parcela de la vida de Isabel podría verse aclarado si la ex presa acepta la oferta televisiva.