Isabel Pantoja da la cara, pero se olvida de los fans que se sienten "estafados"

Isabel Pantojano gana para disgustos, aunque ya podría haberse acostumbrado a estar siempre lidiando con polémicas varias. Si los palos que la vida le propina no vienen desde su familia es que llegan desde la esfera profesional y últimamente no sabe qué es peor. Mientras que entre sus seres queridos se suman buenas nuevas de las que ella no es partícipe, en el terreno laboral se encuentra con nuevos escollos que le ponen en la picota informativa con titulares que no le gustan nada. Puede pasar casi por cualquier comentario sobre sus hijos, su sobrina o su hermano, pero no sobre su desempeño sobre los escenarios. Cuando se toca este tema es cuando se revuelve y, a golpe de comunicado de prensa, deja claro qué hay de cierto y qué entra a formar parte de la especulación y la fantasía. Así lo ha vuelto a hacer, ante la oleada de críticas por parte de sus seguidores que siguen esperando a que les devuelvan el dinero de las entradas de un concierto que finalmente no ofreció. Se quedaron si espectáculo y sin los euros correspondientes a su ticket. Piden una explicación con urgencia. Ella ha decidido dar la cara, aunque ha defraudado por esquivar la decisiva cuestión.

Isabel Pantoja en una imagen reciente Gtres

La tramitación para la devolución del importe de las entradas al concierto de Tarragona es lenta. Quizá demasiado. El espectáculo de la tonadillera estaba fijado el pasado 30 de noviembre, pero finalmente tuvo que cancelar su actuación. Fue un revés para muchos, pero se ofrecían dos soluciones a aquellos que ya tenían su localidad compradas. Quienes pudiesen y deseasen podían cambiar su entrada por otra para el próximo 5 de julio, cuando Isabel Pantoja tiene prevista regresar a Tarragona. Aquellos que no pudiesen acudir tenían a su disposición también la posibilidad de recibir de vuelta su dinero. Los que eligieron recuperar lo invertido están teniendo muchos problemas y se han quejado públicamente, alguno incluso diciendo sentirse estafados. Y es que no solo no han visto el ingreso en su cuenta, pese a que el plazo máximo de devolución terminó el pasado 11 de diciembre. Lo peor es que realizan quejas por las vías oficiales y no obtienen respuesta por parte de los organizadores, lo que acrecienta su desesperación. Para calmar las aguas ha aparecido la artista.

Eso sí, reaparece no tanto para dar explicaciones sobre lo sucedido, sino para anunciar una nueva cita con sus fans con especial ilusión. Isabel Pantoja ha dado la cara, sí, pero no por la cuestión que le reclaman aquellos que adquirieron su entrada con la ilusión de verla en acción en Tarragona. En su lugar, probarán suerte aquellos que hagan lo propio y compren su localidad para el próximo 26 de diciembre, donde actuará con motivo al especial navideño del Festival Starlite. Allí estará ella y no quiere que nadie se lo pierda, así, con una amplia sonrisa y una felicidad desmedida, se ha grabado un vídeo invitando a todos a acompañarla en tan señalada cita, jugando incluso con el misterio para acrecentar el interés del público.

“¡Bueno, que ya estoy en Madrid! Ya estoy en Madrid porque hemos comenzado los ensayos para el día 26, si Dios quiere, para que estemos todos juntos y pasar una noche bonita, distraída, alegre, con muchísimos villancicos flamencos. Porque viene una zambomba de Jeréz que no se puede aguantar. Una orquesta maravillosa, unos amigos que van a estar conmigo, que no voy a desvelar quiénes son, porque yo quiero que sea sorpresa también y que lo pasemos súper, súper bien”, dice radiante Isabel Pantoja. No se despide de sus seguidores de Instagram sin dejar muestra de su deseo navideño de cara a la salida de año y la entrada del que está por estrenarse: “Que tengamos todos salud para poder estar juntos el día 26, os espero en Madrid con el 50 aniversario de ‘Tú serás mi Navidad’”. Son muchos los ‘me gusta’ que ha cosechado, pero los comentarios han sido capados para que nadie desvíe la atención y se hable de cuestiones menos alegres, como la polémica por las entradas no devueltas, así como los entuertos familiares de los que prefiere no pronunciarse en público.