Isabel Pantoja reniega de su biografía no oficial y del acuerdo con Antonio Banderas

Isabel Pantoja lleva una temporada que no levanta cabeza y lo que parecen buenas noticias vienen acompañadas de grandes dosis de polémica. Así ha sucedido con el embarazo de su hija, Isa Pantoja, el cual le ha granjeado críticas por no mostrar ni un ápice de alegría por ella, como tampoco compasión por desvelar los capítulos más duros de su adolescencia en las que ella tiene gran culpa. Tampoco le anima el nacimiento de la hija de Anabel Pantoja, a quien pudo conocer por vídeollamada, aunque ahora parece que están distanciadas y sin mucho ánimo de reconciliarse. Ante todo esto, la tonadillera parece dispuesta a refugiarse en su trabajo y buscar la paz en lo profesional, pero hasta aquí continua acumulando problemas. La cantante se queja de que mucho de lo que se ha contado sobre su vida personal y profesional es fruto de la imaginación de otros, algo que ha vuelto a denunciar a golpe de comunicado al dejar claro que no ha tenido absolutamente nada que ver con el nuevo libro que salta a las librerías y que la tiene a ella como protagonista: ‘Isabel Pantoja: sigo siendo esa’.

Isabel Pantoja en un concierto en Bilbao Gtres

Este ejemplar escrito por María José Lorenzo parece que ha terminado por mosquear una vez más a la protagonista. Así, la cantante ha querido desvincularse de todo lo plasmado en este nuevo libro, pues ella no habría dado el consentimiento para su publicación y no está conforme con parte del contenido que en él se recoge: “La oficina de la artista aclara que el reciente lanzamiento de una obra sobre Isabel Pantoja es una obra no autorizada que se basará única y exclusivamente en relatos previamente publicados por la prensa y en la opinión personal de su autor, sin contar en ningún momento con la autorización de la artista”. Con esta forma de marcar distancia quieren aclarar que no se trata de una biografía oficial, pues eso es algo que se traen entre manos ellos para cuando la tonadillera decida lanzarse a las librerías. Un plan para nada descabellado, pues ya entraría entre sus planes de futuro el contar toda la verdad, al menos sí desde su filtro personal.

Desde el equipo de la cantante quieren trasmitir que, por el momento, el principal proyecto que se trae entre manos es su gira por el 50 aniversario de su carrera y que el resto nada tiene que ver con ella. Al menos no por ahora, pues se guardan esta posibilidad para más adelante: “Isabel Pantoja sigue centrada en sus proyectos musicales, manteniéndose fiel a su compromiso con su público. En cuanto a su historia, la artista ha dejado claro en otras ocasiones que solo será narrada desde su propia voz si algún día decide contarla. Mientras tanto, desde su entorno invitan a los seguidores a tomar cautela cualquier contenido no autorizado que circule en su nombre”.

Isabel Pantoja durante su concierto en el Palau Sant Jordi por su 'Gira 50 Años' Raúl Terrel Europa Press

Así, se desvinculan no solo del libro de María José Lorenzo, sino también con la posibilidad de firmar un acuerdo con Antonio Banderas. En las últimas semanas se había planteado la posibilidad de que la cantante y el actor aunasen sus fuerzas para sacar adelante un proyecto que narre la vida de la artista en la gran pantalla, con el sello de la productora del malagueño. Sobre esto también se han pronunciado: “No existe ningún vínculo ni conversación con Antonio Banderas ni con su productora en torno a este proyecto. Estas afirmaciones carecen de fundamento. La artista, que recientemente ha estado enfocada en su gira de conciertos y proyectos personales, agradece el interés que siempre despierta su figura, pero insiste en que cualquier anuncio oficial relaciona con su carrera será comunicado directamente a través de sus canales oficiales”, sentencian tras dar por aclaradas las dudas.