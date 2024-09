Isabel Pantoja, de nuevo la "viuda de España" con dos días de diferencia

Septiembre está ya marcado con dolor en el calendario personal de Isabel Pantoja. Este mes se cumple el aniversario de la muerte de Paquirri, el gran amor de su vida y padre de su hijo,Kiko Rivera. Fue hace ahora 40 años cuando se le truncó la vida cuando un 26 de septiembre el diestro sufriese una cogida en la plaza de Pozoblanco. El calendario es caprichoso y ha querido que, con dos días de diferencia, señale en el calendario otro día en el que se ha sentido de nuevo la “viuda de España”. Este apelativo nunca le ha gustado, aunque haya levantado un imperio desde tan trágico suceso cuatro décadas atrás. Ahora, este 24 de septiembre, vuelve a recibir este denominativo, aunque nunca llegó a contraer matrimonio con el exalcalde de Marbella y el pasado mes de enero él se casase de nuevo con Mayte Zaldívar, tras 17 años separados. Además, ella desea borrar todo rastro del político en su currículo vital, aunque es una tarea imposible por lo relevante que supuso el capítulo que vivió junto a él.

EL TORERO FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" Y LA CANTANTE ISABEL PANTOJA EN SEVILLA LA ©KORPA

La cantante se volvió a enamorar cuando aún no se habían cumplido 20 años de la muerte de su marido. Otros hombres pasaron por su vida, aunque muchos a modo de rumor o sin llegar a ganarse su corazón. También se habla de otros amores, aunque sin confirmación oficial. Quien más le marcó fue Julián Muñoz. Su romance provocó el final de 30 años de matrimonio con Mayte Zaldívar, quien dejó de ser la primera dama marbellí para cederle tal honor a la artista que presumía de “dientes, dientes”, mientras el escándalo se cernía sobre ellos. En la última etapa, cuando el político conocía lo irreversible de su enfermedad, quiso ganarse el perdón de su familia, recuperar a su esposa en el Registro Civil y vengarse de Isabel Pantoja, a quien considera culpable de casi todos sus males. Ella, tras la noticia, guarda silencio.

La cantante recibió la trágica noticia en boca de su hermano, como así ha adelantado Antonio Rossi: “Isabel sabe que ha fallecido, esta mañana ha ido el notario de Medina Sidonia a Cantora, pero no se sabe el motivo. La muerte de Julián Muñoz se la ha comunicado su hermano. Ella no quiere saber nada de él, le importa poco. Imagino que se le habrá removido algo”. Y es que él fue quien le devolvió la ilusión por el amor, entregándose de lleno como nunca antes había hecho. Todo surgió por una campaña publicitaria para promocionar Marbella como destino turístico, siendo Isabel la embajadora. Después sus lazos se estrecharon y era incluso común ver al matrimonio junto a la cantante, hasta que estalló la bomba de su deslealtad. Él trató de negarlo: “Se ha especulado mucho con este tema y se han dicho muchas barbaridades. Mi mujer no ha puesto ninguna demanda de separación, porque no tenemos intención de separarnos”, decía en marzo de 2003. Meses después se les pilló besándose en El Rocío, dejándole como mentiroso, además de infiel.

Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar, seguidas por Julián Muñoz La Razón ©KORPA

Se instalaron en Marbella para vivir su romance a lo grande, en la urbanización de La Pera. Poco les duró el amor, pues la justicia les supuso un impedimento. El político ya comenzaba a responder ante un juez por su casi centenar de causas abiertas, además del ‘caso Malaya’, la trama de corrupción más grande de España y en la que estaban involucradas tanto Mayte como Isabel. Ambas acabaron en prisión como él mismo, acusados de blanqueo de capitales, además de prevaricación, malversación de fondos y cohecho. Se le condenó a 22 años de prisión en un cúmulo de causas e ingresó en prisión en 2006. Ella fue dos veces a verle a la cárcel, para después ocupar su propio módulo por sus propias cuentas con la justicia. Antes rompió su relación, dejándole solo entre rejas: “Mi relación con Julián ha terminado. Ha sido una decisión muy dolorosa. Llegó un momento en que pasó algo que ha sido el error más grande que Julián ha podido cometer conmigo: el mentirme. Y yo nunca he perdonado el engaño”, decía en la portada de ‘Hola’.

El recuerdo de Isabel Pantoja y Kiko Rivera en el 39 aniversario de la muerte de Paquirri GTRES

Desde entonces, Isabel Pantoja ha tratado de alejarse lo máximo posible de la alargada sombra de Julián Muñoz. Nunca ha logrado desligarse de su pasado, pues él recurrentemente ponía el foco en ella en sus entrevistas. Es por eso que no se espera que la tonadillera vaya a llorarle tras su muerte como así ha hecho con Paquirri. Es más, es improbable que tenga el mismo gesto cada 26 de septiembre y mande colocar una corona de flores sobre su tumba. Ahora tendría que encargar otra más para que sea depositada dos días antes, el 24, junto a los restos de Julián. Los mismos que este martes han sido incinerados en el tanatorio de San Bernabé de Marbella, donde su familia hace piña frente al dolor que provoca la idea de su ausencia.