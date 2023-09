Isabel Preysler da un paso al frente y aclara su relación con Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba

Isabel Preysler no se dejaba ver en público desde el pasado 8 de julio, cuando se celebró la boda de su hija Tamara Falcó e Íñigo Onieva. A partir de ese momento, la llamada Reina de corazones disfrutó alejada de los medios de su primer verano de soltera desde los 18 años, y parece que, de momento, no pretende encontrar un hombre que la lleve a cambiar de nuevo su estado civil. La socialité se encuentra en un dulce momento personal en el que no necesita de amores más allá del que le proporciona su familia.

De hecho, los últimos meses se ha dado mucho bombo a las reuniones ociosas que Isabel Preysler ha mantenido con Alfonso Díez, el viudo de la duquesa de Alba, pero por más que muchos intentaran ver en esas citas algo romántico, lo cierto es que entre ellos no hay nada más que amistad.

Este martes por la noche, durante el estreno de la nueva temporada de funciones del Teatro Real de Madrid, fue la propia Isabel Preysler quien dio un paso al frente y despejó todas las incógnitas sobre su relación con Alfonso Díez. "Me cae muy bien, pero es solamente un amigo", aclaró la socialité.

Isabel Preysler en el Teatro Real. Gtres

Además, Isabel Preysler también desmintió de forma tajante un supuesto encuentro que se habría producido entre ella y Alfonso Díez en su mansión, conocida como Villameona. "No ha estado nunca en mi casa, una vez hace dos años. No es verdad", sentenció.

De este modo, parece que Isabel Preysler todavía no está preparada -o simplemente no le apetece- para pasar página tras su mediática ruptura con Mario Vargas Llosa. Su relación llegó a su fin antes de verano tras 6 años de amor, y aunque los dos intentaron mantener silencio, desde sus entornos se produjo un cruce de acusaciones que no dejó en buen lugar a ninguna de las partes. Una polémica que no gustó nada a Preysler y que no quiere que se repita por nada del mundo.