Isabel Preysler pone en su sitio a Juan del Val después de que arrojase un comentario falso sobre ella de la boda de Tamara Falcó

Tamara Falcó acudió anoche, como cada jueves, a su puesto de tertuliana en "El Hormiguero". La marquesa de Griñón, como tiene acostumbrada a la audiencia, desveló algunos secretos familiares y, en concreto, la opinión de Isabel Preyslersobre un comentario de Juan del Val que hizo sobre la boda de la socialité e Íñigo Onieva la pasada semana el espacio de Antena 3.

Era el propio Pablo Motos el encargado de desvelar la situación: "Tu madre ha llamado a alguien de este programa, un poco sorprendida, alucinada, por algo que dijo Juan el jueves pasado de que coincidía muchas veces con contigo, sobre todo cuando discutes con Tamara". "Tu madre ha dejado claro que ella no dijo eso porque jamás se mete con sus hijas. Ella siempre defiende a sus hijas", ha recalcado sobre el comentario el comentario que hizo el marido de Nuria Roca sobre la marquesa de Griñón el pasado jueves.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Gtres

Ante esta situación de molestia, Juan del Val recalcó que, quizás, no entendió muy bien lo que le quiso decir Isabel Preysler en esos momentos. "Iba con un par de cervezas y quizá no interpreté bien lo que decía. A mí todo lo que diga tu madre me parece bien y lo que no diga, también", se justificó. "A mí lo que más me gusta de venir a este programa es discutir contigo", declaraba el escritor, mirando a Tamara Falcó. Tras esto, la hija de Isabel Preysler se levantó y abrazó al tertuliano.

"Pues me alegro mucho que digas eso. Mi querida madre me ha estado recordando todo el rato que por qué no he salido a decir que no es verdad", ha señalado Tamara Falcó, afirmando que era mentira lo que dijo Juan del Val la semana pasada. La socialité, además, reconoció que su madre le había mandado unos cuantos mensajes para decirle al marido de Nuria Roca, pero que solo le iba a decir uno de los "reclamos". "Dile a Juan que en muchas cosas sí estoy de acuerdo con las cosas que dice", desveló Tamara, haciéndole saber a Juan del Val su opinión.