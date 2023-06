Isabelle Junto y Álvaro Falcó, ¡ya son papás!

Isabelle Junot y su marido, Álvaro Falcó, ya tienen a su primera hija en brazos, según publica en exclusiva la revista "¡Hola!". El embarazo de Isabelle llegó incluso a condicionar el cambio de fechas de la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, ya que su asistencia al enlace era incuestionable.

Hace unos días Isabelle hizo partícipes a sus seguidores en las redes sociales, cerca de 130.000 admiradores, de todos los preparativos para el gran momento. Con la canción "Here comes the sun" de Los Beatles de fondo, la franco-danesa, de 32 años, publicó un vídeo de la maleta, que pertenece a la última colección de la firma de moda textil de bebé, hogar y decoración de Monpetitnicolas, en la que mostraba sus múltiples compartimentos.

"¡Haciendo la maletita de P.!": "¡Ya casi listo! Como todo, último momento", expresaba hace unos días, al tiempo que contaba que tenía también todos los complementos a juego. Por su parte, la marca, con quien la marquesa mantiene una fantástica relación, respondía con un "¡Qué ganas, Isabelle!".

En los últimos días, Isabelle se desplazaba también a un centro de estética, salud, belleza y bienestar Royal Touch propiedad de la brasileña Fernanda Silva, ubicado en el número 26 de la madrileña calle Almagro, para someterse a un tratamiento relajante, un masaje drenante en concreto, ya que la acumulación de líquidos es muy frecuente en los días previos a dar a luz. "Tuve la suerte de pasarme por aquí para un masaje drenante premamá muy necesario", dijo, junto a una imagen del interior del local en la que aparece mostrando su gran barriguita en el reflejo de un espejo en forma de corazón.

Otra de sus últimas citas ha tenido lugar en el hotel Santo Domingo de Madrid, donde ha disfrutado de una tarde de relax con su "futura persona favorita" en uno de sus "sitios favoritos" de su ciudad natal.

Isabelle Junot ha tenido un embarazo muy tranquilo, sin sobresaltos. La pequeña Philippa ha provocado también pocos antojos a su madre, aunque según confesó a "¡Hola!" en la fiesta del 75º aniversario de Bulgari "Serpenti" a mediados de febrero, sí le ha llevado a prestar mucha atención a las texturas, inclinándose más por alimentos fríos, crujientes y con mucha sal.

El pasado 12 de mayo, la marquesa disfrutó de la "baby shower", que tuvo lugar en el restaurante QÚ. Arropada por íntimas amigas de su círculo como Sassa de Osma, Renata Collado, Marina de Baeza, Lourdes Barroso, Fernanda de la Puente, Patricia Echegoyen o Cleo Oettingen.