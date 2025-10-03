Javier Manrique, actor de "Camera Café" y "Mi gran noche", fallece a los 56 años

El cine y la televisión española están de luto. En la mañana de este viernes se confirmó la triste noticia del fallecimiento del actor Javier Manrique, a los 56 años de edad. La Academia de Cine, a través de sus redes sociales, ha sido la encargada de dar a conocer la pérdida, señalando que Manrique participó en títulos que forman parte de la memoria colectiva, como "Mi gran noche", "Todo es mentira", "El día de la bestia", "Así en el cielo como en la tierra" o "Más que amor, frenesí".

Nacido en Lima, Perú, Javier Manrique trasladó gran parte de su carrera profesional a España, donde se convirtió en un rostro familiar y querido por el público. Sin duda, su papel en "Camera Café’ lo consolidó como un intérprete versátil y cercano, capaz de combinar la comedia con registros más dramáticos. Sin embargo, su talento trascendía la pequeña pantalla: participó en series tan recordadas como "Farmacia de guardia", "Turno de oficio", "La casa de los líos", "Hospital Central", "Centro Médico" o "Jacinto Durante, representante", demostrando una capacidad admirable para adaptarse a géneros muy distintos.

Manrique era conocido por su profesionalidad y su carácter cercano en el rodaje. Compañeros y directores coinciden en resaltar su discreción, su sentido del humor y la pasión con la que abordaba cada personaje. Su desaparición deja un vacío no solo en la industria, sino también en quienes trabajaron a su lado y en el público que lo siguió durante décadas.

A pesar de que por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, la noticia ha generado un aluvión de mensajes de recuerdo y cariño en redes sociales, donde actores, guionistas y seguidores han querido rendir homenaje a un intérprete que supo ganarse un lugar en la historia de la televisión y el cine español.

La trayectoria de Javier Manrique es un ejemplo de constancia y versatilidad. Desde los inicios en Lima hasta su consolidación en España, su carrera estuvo marcada por la capacidad de adaptarse a distintos formatos y estilos, contribuyendo a crear personajes memorables que forman parte de la cultura popular. Su voz, su presencia y su manera de interpretar quedarán para siempre en la memoria de quienes disfrutaron de su trabajo.

Hoy, el mundo audiovisual despide a un actor que, con cada papel, transmitió humanidad, humor y cercanía. Javier Manrique deja atrás una obra que seguirá viva en la pantalla y en el recuerdo de millones de espectadores, consolidándose como uno de esos intérpretes cuya huella va más allá de la ficción: es parte de nuestra historia televisiva y cinematográfica.