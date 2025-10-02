Un joven estadounidense de 17 años muere al ser confundido con una ardilla durante una cacería en Iowa

La comunidad de Iowa City (EE. UU.) se encuentra conmocionada tras la muerte de Carson Ryan, un joven de 17 años que perdió la vida en un accidente durante una salida de caza de ardillas. El suceso ocurrió cuando un miembro de su propio grupo lo confundió accidentalmente con un animal y le disparó. El proyectil impactó en la parte posterior de la cabeza del adolescente, que fue trasladado de urgencia al hospital local. Pese a los esfuerzos médicos, Ryan falleció a causa de las graves heridas.

Las autoridades del Departamento de Recursos Naturales de Iowa y la oficina del sheriff del condado de Washington han abierto una investigación para esclarecer con detalle las circunstancias del accidente. Los agentes están recopilando testimonios de los participantes y de posibles testigos para poder reconstruir lo ocurrido.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el entorno escolar del joven. El equipo de atletismo de Washington High School, al que pertenecía, compartió un mensaje en redes sociales en el que recordaba su carácter y pedía apoyo para su familia. La respuesta de la comunidad fue inmediata: una campaña de financiación colectiva logró recaudar más de 50.000 dólares para ayudar a los allegados con los gastos derivados de la tragedia.

En Iowa, donde la caza de animales como ardillas o ciervos es una práctica habitual, el suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las medidas de precaución necesarias para evitar accidentes. Las autoridades han recordado que este tipo de salidas deben realizarse con equipos de protección adecuados, señalización visible de los cazadores y respeto estricto de los protocolos de seguridad.

Las investigaciones oficiales continúan abiertas, y las autoridades insisten en la necesidad de establecer con precisión cómo una jornada de caza se convirtió en un accidente mortal.