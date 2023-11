Javier Sardà lamenta la muerte de su Pantoja favorita

La muerte de Ruddys Martínez, conocida popularmente como “La Pantoja de Puerto Rico”, ha caído como una losa entre sus miles de seguidores, entre ellos, Javier Sardá, que la tuvo como “colaboradora” en el icónico programa “Crónicas marcianas”. Ruddys supo encajar perfectamente en aquel espacio televisivo, era graciosa, ocurrente, divertida, y Sardá le abrió las puertas de par en par porque sabía que nunca le iba a fallar.

'La Pantoja de Puerto Rico' en 'Crónicas Marcianas' Mediaset

Siempre fue su Pantoja favorita, la más entrañable, nada que ver con la actual habitante de “Cantora”, menos dada a los juegos que se planteaban en la mesa de los “marcianos terrícolas”. Pero Ruddys fue una incondicional fan de Isabel Pantoja, la imitaba a su manera y la admiraba profundamente.

La puertorriqueña se ha ido de este mundo demasiado pronto, tenía tan solo sesenta y dos años y falleció a causa de una complicación a renal derivada de su diabetes. Era consciente de que podía morir y dejó un mensaje del todo significativo: “Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡hay que cuidarse!”.