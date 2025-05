Javier Tudela explica en qué se gasta el dinero: ¿dudosa procedencia?

Makoke está rompiendo moldes en ‘Supervivientes’ y su valía está quedando bien demostrada. Le costó horrores llegar a Honduras, pero está aprovechando al máximo la experiencia. Quizá con los consejos que le han dado algunos íntimos amigos o su propio hijo, Javier Tudela, que ya probó suerte en su día. Pero el joven ahora vive alejado de la televisión, inmerso en numerosos negocios alejado de la popularidad, así como explotando su faceta de influencer.

Sin embargo, según él, todo esto no le está convirtiendo en millonario como se le presupone. Es más, él quiere dejar claro que su situación económica no es tan boyante como se le estima en un primer momento y que él mismo tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes sin renunciar a todo lo que desea hacer con sus ajustados ingresos. Una confesión que ha pillado a propios y extraños por sorpresa, que se preguntan en qué se gasta el dinero. Esto también lo ha respondido sin reparo alguno antes sus fieles.

Javier Tudela echa cuentas con sus fans

El hijo de Makoke ha querido poner en conocimiento de sus seguidores de Instagram cómo están sus cuentas corrientes. Al parecer, no tienen tantos ceros como muchos creían y su situación financiera no está para tirar cohetes. Tampoco para pedir ayudas o recurrir a subvenciones para poder poner un plato caliente sobre la mesa. Hay extremos y su situación no es tan precaria, aunque tampoco tan boyante como le adjudican. Y es que llaman mucho la atención sus viajes, sus muchos caprichos y que parece que no se prive de nada en su día a día. Ante el revuelo, él no ha tenido inconveniente en hablar sobre cuánto tiene y en qué lo gasta.

Javier Tudela y Makoke en '¡Vaya Vacaciones!' Telecinco

“Tengo realmente poco. En serio, no miento. No soy un tío que tenga”, asegura Javier Tudela, que quiere hacer entender a sus seguidores que “vivo al día”. Pocos logran adivinar a qué se dedica, pues sus negociados son muy diversos y tan solo parece que goce de buena salud su faceta como influencer. Es ahí donde entra a confesar en qué se gasta lo que se ingresa en su cuenta corriente cada mes: “Todo lo que tengo intento invertirlo siempre en hacer algo diferente. Ya sea en negocios o en prosperar yo internamente, en aprendizaje de todo tipo”.

Hace unos días ya se tomaba con humor estos rumores sobre si es millonario y aquellos otros que dudan de la procedencia de sus ingresos. A raíz de una fotografía que subió su chica con su hijo y él mismo, una estampa familiar idílica, las miradas de muchos se fue al móvil de ella. En la pantalla sin bloquear se veía que tenía abierta la aplicación de la calculadora. Al saber que todos estaban comentando cosas sobre su economía, especulando y conspirando, Javier Tudela no dudó en echar mano del humor y decir que estaban “calculando los dineros que nos faltan para seguir pagando el cole privado”. Una chanza que amenizó la jornada a sus fans, pero que no ayudó a sacar de dudas a todos. Es por eso que ahora ha decidido explicar en qué se gasta los euros cuando le llegan al bolsillo.