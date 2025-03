Javier Tudela, de urgencias en el hospital tras un accidente doméstico

Makoke lo ha tenido muy difícil para ir a ‘Supervivientes’. Tirarse desde el helicóptero y convertirse en concursante del reality más extremo de la televisión patria siempre había sido su sueño. Se le estaba atravesando y se le consideraba vetada en los Cayos Cochinos. Por fin ha llegado su momento y permanece ajena a lo que sucede en España. No tiene noticias de su prometido, con el que intercambiará alianzas a su vuelta, ni tampoco de sus hijos o su nieto. No sabe, por ejemplo, que su hijo, Javier Tudela, ha tenido que ir de urgencias a un hospital tras un encontronazo con una naranja.

El hijo de Makoke y enemigo público de Kiko Matamoros ha tenido que acudir de urgencia a un centro médico, a consecuencia de un accidente doméstico. Uno de los accidentes más comunes y también de los más aparatosos que él ha sufrido en sus propias carnes. Así se lo ha querido contar a sus seguidores, quizá porque no tiene a mano a su madre para levantar el teléfono y poder decirle cómo se encuentra tras haberse “rebanado el dedo” con un cuchillo.

Javier Tudela, en el hospital por pelar una fruta

Puede resultar una tarea sencilla a simple vista, pero pelar fruta tiene su técnica y entraña sus riesgos. Si no que se lo digan a Javier Tudela, que ha terminado en el hospital cuando trataba de quitarle la piel a una naranja. Lo peor es que ni tan siquiera tenía pensado comérsela, sino que solo buscaba darle un toque de sabor a un mate que se estaba preparando. No pudo disfrutarlo, porque ha terminado cortándose la yema del dedo gordo de la mano.

Javier Tudela y Makoke en '¡Vaya Vacaciones!' Telecinco

Su vida no ha corrido peligro, pero sí que cundió la alarma. El hijo de Makoke al principio se hizo el fuerte y se cubrió el corte con una simple tirita. No era suficiente para parar la hemorragia y la sangre continuaba saliendo a borbotones, por lo que al final comprendió que era necesario ponerse en manos de profesionales. No aquellos en cortar naranjas sin perder dedos en el intento, sino de esos otros que cosen dedos de los que no terminan de manejarse con los utensilios de cocina. “Por petición popular y, sobre todo, por petición de Marina, me voy a urgencias. Soy un desastre”, reconocía.

Makoke ajena a que casi pierde su jugo su hijo tratando de pelar una naranja. Y es que Javier Tudela ha querido subrayar lo peligroso que ha sido el corte que se ha hecho. No lo dice él, sino la voz experta del doctor que le atendió y al que debe su vida: “Hoy es el típico día que sabes que no deberías venir al gym. Primero, por la baja médica de cuatro días que me han dado por el corte en el dedo y, segundo, porque cada día tengo más dolor en el antebrazo”. Unos días en el sofá no le vendrán mal y también una temporada lejos del cajón de los cuchillos hasta que vuelva a recuperar la confianza en su técnica.