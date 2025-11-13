Por fin. Jennifer Lopez ha vuelto. Y no hablamos solo de su enésimo regreso musical o cinematográfico (porque, sinceramente, ¿alguna vez se fue?), sino de su revival sentimental con Ben Affleck, ese eterno amor de juventud que, como las cremas suizas de Valmont, parece resistir al paso del tiempo con sorprendente firmeza.

Mientras medio mundo se pregunta si “Bennifer” sobrevivirá a los paparazzi, hay otro dato que ha pasado más desapercibido pero que merece titulares: Jennifer Lopez, a pesar de tener su propia línea de cosmética, es fiel usuaria de los productos de Valmont, la firma suiza que este año celebra nada menos que 40 años de magia celular, ADN de salmón y savoir faire helvético. Sí, ni la diva del Bronx se resiste al encanto del Made in Switzerland.

Cuando el ADN del esturión supera al del drama

Porque si algo saben los suizos, además de hacer relojes que no se atrasan y chocolates que curan cualquier desamor, es fabricar belleza a prueba de rupturas y jet lag.

Desde sus inicios en la Clínica Valmont, cerca de Montreux, allá por 1905, la marca ha pasado de atender a Coco Chanel y Charlie Chaplin a regenerar la piel de las estrellas de Hollywood. En su laboratorio, rodeado de glaciares, flores alpinas y una precisión que haría llorar de emoción a un relojero, nacen productos que parecen tener superpoderes: colágeno nativo, ADN HP, DNA Silanol… y, atención, ADN de esturión, el nuevo ingrediente que promete rejuvenecer hasta las ganas de bailar Let’s Get Loud.

ADN de esturión, el nuevo ingrediente de los cosméticos de Valmont Cedida

El Sérum Merveilleux, por ejemplo, combina el ADN del mítico pez con minerales marinos para crear un cóctel de regeneración instantánea. Y aunque suene exótico, no hay nada más suizo que cuidar la piel con precisión científica y ética sostenible.

Sophie Van Guillon, directora general de Valmont, lo explica con una naturalidad tan pulida como sus fórmulas: “Nuestra misión siempre ha sido restaurar la homeostasis de la piel y devolverle su mejor estado de salud”. En cristiano: devolverle la vida al rostro después de los excesos del rodaje, la alfombra roja… o una ruptura con Ben Affleck.

Durante estas cuatro décadas, Valmont ha pasado de once productos pioneros a un centenar distribuidos en más de 50 países y 1.800 puntos de venta selectos. Todo, sin perder su esencia: la combinación perfecta entre ciencia, arte y naturaleza. Y si hay una marca que sabe transformar un tarro de crema en una obra maestra, es esta.

Valmont ofrece la combinación perfecta entre ciencia, arte y naturaleza Cedida

A orillas del lago Lemán, donde el tiempo parece detenerse, Valmont cultiva su propio Edén: el Jardín Botánico Flore-Alpe, a 1.500 metros de altitud, un auténtico laboratorio verde donde crecen la rosa mosqueta, la equinácea o el espino amarillo que luego se convierten en esos elixires de juventud que seducen a actrices, reinas y divas del pop.

Y mientras muchos prometen “efectos milagrosos”, Valmont prefiere ofrecer resultados medibles, clínicos y, sobre todo, visibles. Quizás por eso Jennifer Lopez no teme aparecer sin maquillaje en Instagram: la piel habla por sí sola.

Además de sus cosméticos, Valmont ha hecho del arte un pilar fundamental. Desde Verbier, su refugio alpino, hasta las boutiques de Beverly Hills o Madrid, “La Maison Valmont” combina tratamientos de lujo, piezas de Murano y fragancias venecianas. Es un universo sensorial donde el arte se da la mano con la belleza, como si el mismísimo Ben Affleck hubiera diseñado un guion de amor eterno… pero con sérum y colágeno.

Final feliz, al estilo suizo

Quizás la historia de J.Lo y Ben Affleck siga llena de giros (y portadas), pero una cosa es segura: el verdadero amor duradero está en la rutina de belleza.

El verdadero amor duradero está en la rutina de belleza Valmont

Y si alguien duda de que la juventud puede embotellarse, que pregunte a Jennifer Lopez… o, mejor aún, que pruebe Valmont. Porque, 40 años después, esta casa suiza sigue demostrando que el tiempo no se detiene, pero la piel puede engañarlo con elegancia.