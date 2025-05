Jenny Llada arremete de nuevo contra Bárbara Rey: "Sus memorias parecen un chicle, por lo mucho que las están estirando"

Fueron íntimas amigas, vecinas, casa con casa, pero hoy, Jenny Llada y Bárbara Rey se han convertido en enemigas irreconciliables. Compartieron secretos, complicidad y vivencias que, según Jenny, “seguro que no aparecerán en las memorias de Bárbara. Unas memorias que parecen un chicle por lo mucho que las está estirando.”

Está convencida de que “he formado parte de su vida, una etapa que no le gusta recordar, así que no cree que me saque en su libro”.

Sobre la posibilidad de que el Rey Don Juan Carlos acabe demandando a la vedette, Jenny está segura de que “si el Rey la demanda le dará a Bárbara más puntos para sentarse en los platos. Bárbara dice que la posibilidad de que la demande el rey le da morbo… Me sorprende lo que hace uy dice cada día, porque es única”.

A pesar de sus diferencias, asegura que “le deseo lo mejor”, no se sabe si lo afirma con una cierta sorna o con la pretensión de que las aguas vuelvan a su cauce y se produzca una futura reconciliación”.

Jenny Llada De Viernes

Recordemos que Llada estaba al tanto de los amoríos de su entonces amiga con el monarca, y jamás desveló nada sobre aquellos encuentros furtivos. Las dos actrices eran uña y carne y no tenían secretos la una con la otra. Es más, Jenny cuidaba a los hijos de Barbara muchas tardes cuando llegaban del colegio. Por eso, Ángel siente hacia ella un gran cariño, al contrario que a su progenitora, con la que no se habla desde hace tiempo. Incluso se ha publicado que su madre ha intentado ponerse en contacto con él varias veces y no le ha cogido el teléfono.