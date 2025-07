Los 90 años de Piru Urquijo, la eterna anfitriona de la alta sociedad madrileña

Noventa años no son nada para Piru Urquijo, la dama de la alta sociedad madrileña que se desenvuelve con la naturalidad de quien ha sido testigo de los acontecimientos del Madrid más distinguido y conoce los entresijos de cada estirpe. Aunque nació el 2 de agosto de 1935, Carmen Fernández de Araoz, su nombre real, ha decidido reunir a su gente en julio para no condicionar las vacaciones. Según informa la revista "¡Hola!", se ha ocupado personalmente de todos los preparativos, desde las invitaciones formales, con la ilustración de unas perdices, hasta la elección del lugar de celebración, su finca Los Molinillos, situada en Navalagamella, donde pasa buena parte del año.

Bisabuela de Lucas Martínez-Almeida

Esta dama de apellidos ilustres es la abuela paterna de Teresa Urquijo, esposa del alcalde Martínez-Almeida. Es, además, nieta del prestigioso médico e intelectual Gregorio Marañó y su biografía está vinculada a figuras tan emblemáticas como Salvador Dalí, Gala, Luis Miguel Dominguín, el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía.

El cóctel cena de su fiesta de cumpleaños fue servido por The Cook by Silvia Lodares y empezó a las 8:30, según publica "¡Hola!" junto a otros detalles. Terminó con la llegada de la medianoche, una hora después de que sus hijos y nietos sacaran la tarta de cumpleaños: una pavlova en forma de pirámide. Al sopolar las velas, Piru dejó claro que seguirá repitiendo el gesto hasta los 120 años. "Hubo mariachis, pero no orquesta ni baile -solo música de fondo de los años 50-60 con la playlist de Piru".

Una fiesta solidaria

La anfitriona, que escogió para su gran noche un vestido de una firma ucraniana para tener presente a las víctimas de los conflictos bélicos, pidió que, en lugar de regalos, se donase todo a la Fundación Aladina para que los niños con cáncer puedan pasar un verano más agradable. También preparó algo especial para la residencia de mayores del pueblo.

Sus casi 90 años no le impiden seguir activa en los círculos aristocráticos y asistir a las ceremonias familiares y otros eventos, donde destaca por un estilo clásico, muy vivo, refinado y marcadamente aristocrático. En su día a día, viste chaquetas de tweed, faldas plisadas, mocasines de piel y pañuelos de seda.

Contrajo matrimonio en 1957 con Jaime Urquijo y Chacón, una unión que duró 62 años hasta la muerte de él en 2019 y de la que nacieron seis hijos: Juan, Cristina, Gonzalo, Lucas, Victoria y Pedro. Juan falleció en un accidente aéreo en 1995.

Aunque pasa buena parte del año en Madrid, cerca de la iglesia de los Jesuitas, el verdadero hogar está en Los Molinillos, una finca reformada por el arquitecto Arthur E. Middlehurst que combina estilo colonial con toques americanos. Dispone de piezas única, como una cristalería de la Real Fábrica de La Granja. En este enclave árido y cálido ambientó Hemingway su novela "Por quién doblan las campanas". Es tierra de perdices y ganado de primerísima calidad, motivo por el que el marqués de Amurrio, padre de Jaime Urquijo, adquirió la propiedad en 1939.

Boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida. Estudio Plataforma

Piru está considerada una gran anfitriona y una pieza clave en la vida social y familiar del clan Urquijo, especialmente en la organizando de las bodas de los nietos, incluida la de Teresa Urquijo. Es la matriarca y mantiene unida a la familia como madre, abuela y bisabuela.