Jessica Bueno, abatida un día después de su careo con Jota Peleteiro: "No puedo más"

La modelo Jessica Bueno vivió anoche uno de los momentos más crudos al tener que enfrentarse en directo a las declaraciones de su exmarido y padre de sus dos hijos menores, Jota Peleteiro. Esta mañana, la modelo reaparecía cabizbaja, con el rostro desmejorado y abatida. "No puedo más", ha declarado.

Jessica siguió la entrevista del exfutbolista y empresario desde una sala VIP del programa "¡De viernes!". Con gestos de enfado fue desmintiendo la exposición que él hizo de la realidad familiar, emocional y económica. Cuando tomó la palabra, insistió en la versión que ha mantenido hasta ahora incidiendo en que "miente, todo lo que él dice es mentira".

Su relación con el hijo de Kiko Rivera

Se mostró especialmente dura por la utilización que hizo el exfutbolista gallego de su hijo Fran, de doce años e hijo de Kiko Rivera, para defender su postura. Durante la entrevista le mencionó en varias ocasiones y detalló que su relación con el niño es la de un padre, sin distinción de si era biológico o no.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro De viernes

Aunque repite una y otra vez que su deseo es brindar protección y seguridad a sus hijos y ganar confianza para sí misma, la modelo no consigue pasar página. Esta misma mañana volvía a la carga al ser sorprendida por las cámaras contradiciendo de nuevo a su exmarido: "Es que eso no es así, es todo lo contrario… voy a seguir con mi vida como he hecho hasta ahora, mi conciencia está tranquila y yo lo único que quiero es pensar en mis niños y en su bienestar".

Al menos encuentra apoyo en las personas que la quieren. "La gente que sabe la situación real y todo lo que he pasado, por supuesto que están ahí. La gente que quiera entenderlo y que quiera ver la realidad de la situación, perfecto. Quien no lo quiera ver... yo estoy cansada de defenderme y justificarme por todo, no puedo más", ha declarado a Europa Press. Disgustada, reconoce que "él ha conseguido lo que quería y ya está".

A pesar de esta expresión, con la que parece zanjar el conflicto, el próximo capítulo podría librarse en los tribunales. "El juzgado va a saber qué es lo más beneficioso para nuestros hijos. Tú querías hacerlo entre nosotros para manipularme, como siempre, pero yo quería dejarlo en manos de un juez. No tengo miedo, acepto lo que el juez diga", advirtió anoche en televisión.