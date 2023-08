Joana Sanz, acosada por un hombre con antecedentes por violencia y posesión de armas

No hay que suponer mucho para afirmar que Joana Sanz está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. La modelo tinerfeña no solo ha tenido que sufrir el shock que ha supuesto la detención de su marido, Dani Alves, por la fea acusación de supuesta violación a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Un proceso muy duro del que aún no logra reponerse, pero que coincidió en el tiempo con la muerte de su padre. Dos dramas personales unidos en tiempo, que le han sumido en la tristeza. Sin embargo, no puede aparcar su vida por completo porque el destino le haya colocado dos obstáculos. Pero ahora se enfrente a un nuevo reto y es que tiene que lidiar con la molesta presencia de un acosador que le amarga los días y que incluso le persigue por la calle.

Dani Alves, posa ante los fotógrafos junto a su pareja Joana Sanz, en una foto de archivo larazon

No es la primera vez que la mujer de Dani Alves se ha tenido que enfrentar a situaciones incómodas desde que la detención de su esposo fue de dominio público. Son muchas las amenazas que le han llegado a sus redes sociales, algunas muy graves, que ponen en peligro su integridad física e incluso su propia vida. La gran mayoría de estos mensajes de acoso son realizados por seguidores del futbolista, que consideran que Joana Sanz no ha sabido estar a la altura de las circunstancias a la hora de apoyar a su esposo en su entuerto judicial por la violación de una muchacha. Pero ella está acostumbrada a que otros opinen sobre sus movimientos. Lo que quizá no esté dispuesta a tolerar es lo que le ha hecho un seguidor de origen brasileño, que ha traspasado unos límites muy peligrosos.

“Siento miedo. Esa persona lleva meses amenazándome. Lo he bloqueado y sigue con mensajes a mis amigos”, comienza a denunciar públicamente Joana Sanz, que aprovecha para compartir algunos de los duros mensajes que este individuo le manda solo para asustarla. Un usuario que no sería trigo limpio, tal y como ha podido comprobar la propia modelo, que se ha tomado muy en serio las amenazas que recibe por parte de esta persona: “Le investigué y tiene cargos en Brasil por posesión de armas, violencia doméstica y otros delitos”, añade.

Story de Joana Sanz Instagram

Una persona que no ha cesado en su empeño en hacerle pagar a Joana Sanz por lo que considera un agravia hacia la imagen del futbolista. La maniquí le ha bloqueado en redes sociales, pero este usuario se ha encargado de seguirla de cerca y enviar las pruebas a sus amigos, junto a mensajes amenazadores: “Habla con tu amiga Joana Sanz, para que disfrute mucho, porque pronto desaparecerá y nadie la encontrará más. Estamos viendo sus pasos”. Teniendo en cuenta esto, es normal que sienta miedo, pues las amenazas de muerte no solo son palabras lanzadas al viento, sino que se comprueba que esta persona conoce los movimientos de la que dice que será su siguiente víctima.

Joana Sanz no comprende muy bien cómo continúa el acoso y las críticas contra ella por los hechos de los que se acusa a su marido. Ella no tuvo nada que ver en los acontecimientos y, es más, podría considerarse también una víctima de las maniobras del futbolista. Sin embargo, no todos la ven inocente: “Para empezar, no entiendo por qué yo tengo que recibir amenazas o insultos. Ni que yo le hubiera hecho algo a alguien. Encima de lo que me toca, tengo que lidiar también con esto”, se queja la modelo, muy nerviosa por tener que convivir con amenazas a diario por una cuestión en la que ella se ve también como damnificada.