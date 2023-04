Joaquín Cortés abandona el hospital y aclara todas dudas: "Tenía muy cargados los pulmones"

Joaquín Cortés ha recibido este lunes el alta hospitalaria tras permanecer más de una semana ingresado en un centro médico madrileño. El bailador llevaba varios días con malestar físico, sufrió un síncope y se desvaneció, despertando la preocupación entre todos sus seres queridos.

A pesar de que él mismo ha ido retransmitiendo la última hora sobre su estado de salud a través de las redes sociales, Cortés ha hablado con los medios de comunicación al abandonar el hospital: "Supuestamente desde pequeñito soy asmático, pero gracias al baile resulta que ha sido mi antídoto, me ha salvado, eso por un lado. Luego he sufrido una neumología bastante fuerte, pero insisto en que estoy aquí otra vez, de vuelta, agradecer de verdad a todos los médicos", ha comenzado diciendo.

Aunque todavía le queda camino por recorrer, tiene muchas ganas de volver a los escenarios: "En resumidas cuentas estamos vivos, tengo que darle gracias a dios, me van a seguir haciendo muchas pruebas, aunque ahora me han dado el alta momentáneo tengo que hacerme pruebas en los próximos dos meses, sabéis que luego me voy a américa, por suerte empiezo a finales de junio, me voy a nueva york, los ángeles, a muchos sitios, no hay mal que por bien no venga, que me haya pasado esto ahora que en plena gira mundial".

Joaquín Cortés recibe el alta médica tras su ingreso por neumonía José Oliva EUROPAPRESS

En cuanto a su paso por el hospital, Joaquín asegura lo siguiente: "Me siguen haciendo pruebas, todavía no estoy del todo curado, pero ya estoy muchísimo mejor. Sigo con un tratamiento que estaré los próximos dos meses, el baile me ha salvado, me seguirá salvando, me quedan unos cuantos años más dando vueltas por el mundo y llevando la cultura española a todo el mundo".

Respecto al diagnóstico, el bailarín sigue sin ponerle un nombre claro al asunto: "Se ha dirigido todo más al tema pulmonar, lo tenía con mucha mucosidad, muy cargado... no tiene ninguna relación con el covid, que ha habido gente que lo ha comentado. Es una bacteria que me han localizado. Todos en la boca tenemos muchas bacterias, algunas veces se bajan para abajo y juegan, por eso estamos ahí intentando matar esa bacteria y mandarla a paseo", concluye.