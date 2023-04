Joaquín Cortés: "La danza es la que me ha salvado"

Después de una semana ingresado en el hospital, tras sufrir una pérdida de conocimiento mientras jugaba con sus hijos, Joaquín Cortés ha reaparecido en redes sociales con una foto en la cama del hospital. El bailarín afirma que desde hace tiempo no se encontraba bien y no quiso darle importancia. "Hace días empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó…", recuerda. Pero no fue el único episodio, y es que incluso vivió un momento "de angustia" cuando en medio de la carretera perdió la visión por completo.

"Lo que no sabe la gente... ni siquiera mi propia compañía... es que hace semanas empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza…

Aún así estuve ensayando sin descanso semanas… y pude bailar en Madrid en el @teatro_real y en Barcelona en el @liceu_opera_barcelona…

Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó…

El otro día llegué a Madrid de la rueda de prensa de San Sebastián y al volver del aeropuerto a casa de nuevo empecé a toser pero esta vez le tuve que pedir a @monicamorenooficial que me cogiera el volante porque de pronto no veía nada…Moni cogió el volante en mitad de una curva..menos mal…fueron momentos de angustia, pero sólo duraron segundos, minutos.

Hace unos días… estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí…llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre.

Desde entonces me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxigeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holder durante horas o días… aún no lo sé. Así hasta que sepan que me está pasando…

Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes…

Ahora tendría que estar bailando en el @kursaaldonostia pero por desgracia no ha sido posible.😞

Siento a todas esas pero personas que como yo tenían tanta ilusión de estar junt@s esta noche…🙏🏼

Solo me da esperanza pensar que si he bailado así de salvaje sin apenas oxígeno en sangre y con alguna infección en los pulmones… como bailaré cuando me recupere!💪🏼 Gracias a tod@s por vuestro cariño. Y confío que con el apoyo de Dios al final, todo esté bien… Sólo me duele llevar días sin ver a mis niños.

Un abrazo. Todo va a salir bien", explicaba hace unos días en redes sociales.

Hoy Cortés daba un nuevo parte médico. "Verificado ECG (electrocardiograma) hecho! 💪🏼 EEG (electroencefalograma) hecho, capacidad pulmonar medida!!y así sin parar. Seguimos ingresados pero cada día más animado,aunque con algún sustillo en el camino. Gracias a todos por vuestros mensajes cargados de amor y cariño. Creo que he leído la mayoría. Sois increíbles 🙏🏼gracias. Yo recuperándome cada día. Aún con oxígeno. Y sin síncopes salvo un amago hace una noche. Aún sin diagnóstico claro a parte de una grave neumonía. Pero no provocada por ningún virus de nada como comentáis por aquí,si no por una bacteria. Aún sigo con un sin fin de pruebas y las que me quedan… A parte de sinositis y alguna que otra cosa relacionada con los pulmones… pero gracias a Dios todo bien. Y no, no fumo. Aún no sabemos nada de los síncopes. Lo importante es que de aquí voy a salir como nuevo. Gracias a Dios nada que me impida seguir con mi profesión cómo llegué a pensar en algún momento. Más bien al revés. La danza es la que me ha salvado. Y todo lo que ella ha hecho con mi cuerpo.🙏🏼 Por cierto, hay que cuidarse pero no solo el físico, sobre todo la mente. El origen de todo al final!? Según creen…el de casi todos las enfermedades de este siglo, el estrés, el cortisol, y el daño que este mantenido en el organismo hace a nuestras defensas. No lo olvidéis. Aún sigo bastante cansado. Me cuesta escribir. Pero volveré muy muy fuerte que lo sepáis!!

Gracias de nuevo por esa energía y esa fuerza que me habéis enviado desde cada rincón del mundo. Os debo una buena gira en cuanto me recupere!!!🙌🏼 En serio… muchas gracias. JC".

El coreógrafo se muestra muy animado y optimista con una pronta recuperación, además de con muchas ganas de ver a sus hijos. "Todo va a salir bien", asegura.