Johanna Elías Slim: "Primero lo vivo, después lo veo con el corazón y luego con la cámara"

Supo desde pequeña que lo suyo era la fotografía. Johanna Elías Slim (México City, 1999), llegó a licenciarse en Comunicación y Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, aunque en ningún momento dejó de lado su verdadera pasión por su arte. El océano, la naturaleza y los espectaculares paisajes de su país despertaron su creatividad y el amor por la fotografía. De su padre Arturo Elías Ayub ha heredado la acertada forma de gestionar el mundo empresarial y de su madre, Johanna Slim, la sensibilidad, la creatividad y la plenitud que experimenta en el sentir, cuando conecta con la belleza que le inspira el arte manifestado en todas sus formas.

Johanna Slim tiene un impresionante portafolio de fotos realizadas por todo el mundo. Su percepción de la belleza auténtica de la naturaleza hace que sus fotografías sean verdaderas obras de arte. Además su exquisita sensibilidad suma para que cada instante que capta la lente de su cámara, sea de una pureza absoluta. Sus obras nos invitan a disfrutar y navegar por el maravilloso panorama que nos ofrece este bello planeta.

Pregunta: Estudió Comunicación y Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. ¿Cuándo descubre su pasión por la fotografía?

Respuesta: Tuve la oportunidad de trabajar en áreas de márketing y me encantó, pero cada vez me apasionaba más la fotografía y le veía más potencial profesional. Fue en diciembre de 2022 cuando me gradué en la universidad y aposté todo por la foto.

P: ¿Qué recuerdos tiene de su primera cámara?

R: Se la pedí a Santa Claus. Era una cámara de colores que se conectaba a una computadora para poder ver las fotografías. No era nada profesional, era algo de Barbie y yo tendría 10 años o menos.

P: ¿Cree que es necesario un aprendizaje oficial en fotografía?

R: Siempre tuve mucha pasión por la fotografía y la práctica es lo que me hacía tener un buen ojo y hasta hoy en día es lo que más me sirve para mejorar, pero sin duda creo que la parte teórica es importante para explotar el talento.

P: ¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado su padre?

R: Disfrutar el proceso de lo que hago. Hay que saber disfrutar del camino, los días buenos, pero también de los malos y sacar un aprendizaje de cada caída.

P: ¿Qué valores le han inculcado sus padres?

R: Muchos, pero, sobre todo, la honestidad y el respeto.

P: ¿Cómo fue su viaje a Islandia?

R: Mi viaje a Islandia ha sido el único que he hecho con fotógrafos. Fue algo increíble, lleno de aventuras y miedos, pero, sobre todo, de sentimientos llenos de alegría, paz y plenitud. Me di cuenta de que mi pasión por la fotografía era más grande que cualquier incomodidad o miedo. Estaba del otro lado del mundo, con gente que no conocía, pero tener una cámara en mis manos y paisajes tan increíbles frente a mi, fue una experiencia que nunca voy a olvidar.

P: ¿Planifica sus sesiones de fotos al detalle o prefiere la espontaneidad?

R: Me gusta más que sean espontáneas: suelo cargar con mi cámara a todos lados y cuando algo me inspira, capturo el momento.

P: Del mundo de la fotografía, ¿qué le motiva o inspira?

R: Lo que más me inspira es la naturaleza.

P: ¿Cómo fue su primera exposición «Experiencias Plasmadas»?

R: Afortunadamente he tenido muy buenas críticas, tanto que la hice en mayo y hace unos meses inauguré la segunda. La gente sale conmovida y eso me inspira.

P: Trabaja con aluminio y acrílico. Cada pieza que crea es única y se entrega con un certificado de autenticidad. ¿Dónde se pueden adquirir sus obras?

R: En mi página web momentosjohanna.com. También la gente me busca a través de redes sociales como Instagram (@momentos_johanna) y por whatsapp.

P: ¿Dónde están sus obras expuestas ahora?

R: En este momento tengo mi exposición en el Palacio de Medicina de la Ciudad de México y estará abierta hasta el 10 de diciembre.

P: ¿Para hacerle un encargo en Madrid qué tengo que hacer?

R: Algunos de los coleccionistas que me han comprado me contactan directamente. En Madrid estoy trabajando con un laboratorio que me ayuda a producir mis piezas.

P ¿Cuál ha sido su mayor desafío profesional?

R: Mi camino como fotógrafa empezó desde pequeña. Mi padre me prestaba su móvil y yo quería tomarle foto a todo: a los hielos, las plantas, mis zapatos, mi mochila...

P: ¿Qué busca transmitir con sus fotos?

R: Mis fotografías tratan de la vida, de poder compartir todo lo que nos rodea y de ver los detalles en cada cosa para así valorar lo que tenemos, ya sea un atardecer o un lugar nunca antes visto.

P: ¿En qué medida le preocupa el medioambiente y cómo cree que se podría concienciar sobre los problemas que existen al respecto?

R: Lo que más me preocupa del medio ambiente es que las personas no nos demos cuenta del gran regalo que tenemos , que no se valore como se debería de valorar y que se descuide por cosas que hacemos en nuestro día a día.

P: ¿Un consejo para tomar la foto perfecta?

R: Capturar momentos que te inspiren, que te transmitan emociones y que sientas que quieres congelarlos para siempre.

P: ¿De que manera han influido la naturaleza y la fotografía en la persona que es hoy?

R: La naturaleza es algo que me hace disfrutar más de la vida, me hace sentirme viva y tener un sentido. La fotografía me ha formado mucho en mi parte laboral ya que al emprender y convertir mi pasión en mi profesión se han cruzado muchos retos en mi camino que me han hecho aprender y también he podido darme cuenta de lo capaz que puedo llegar a ser cuando persigo mis sueños.

P: ¿Qué no puede captar una foto?

R: Si una foto la tomamos con sentimiento podemos llegar a captar el momento lo más parecido posible a lo que vimos y lograr que los espectadores logren sentir que comparten ese instante con nosotros.

P: ¿Cuáles son sus ciudades y países favoritos?

R: Me encanta Madrid, sin duda es de mis tres ciudades favoritas. Italia podría decir que es mi país favorito, después de México.

P: ¿Cuándo viaja, qué es lo que nunca falta en su maleta?

R: Mi cámara y mis auriculares.

P: ¿Qué recuerdos tiene de su paso por España?

R: Mi estancia en Madrid estuvo llena de retos, aprendizajes, pero también de momentos increíbles, conocí lugares y personas muy valiosas y especiales!

P: ¿Qué personalidad histórica le hubiera gustado conocer?

R: A Jesucristo.

P: ¿Cuál es su película favorita?

R: «La vida es bella».

P: Un sueño por cumplir…

R: Tener mi galería de arte.