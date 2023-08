Jordi Cruz y Rebecca Lima publican la primera foto de su bebé y confiesan cómo se apañan

A Jordi Cruz se le cae la baba con su nuevo papel, quizá el más importante de su vida: el de padre. El chef y jurado de televisión se ha lanzado de lleno a la aventura de la paternidad, pero lo hace con la certeza de que ha elegido a la mejor compañera de experiencia, su novia, la brasileña Rebecca Lima, con la que sale desde 2018. Ambos han traído una nueva vida al mundo hace dos semanas atrás, pero hasta ahora la pareja no había querido mostrar un poco de la felicidad que invade su hogar en este especial verano. La preciosa pareja que formaban ahora es una familia y ya están disfrutando de las mieles de su nueva etapa, lo que ha ayudado a que se relajen un poco en su empeño de proteger su intimidad con uñas y dientes.

Jordi Cruz y Rebecca Lima Instagram

Ha sido la propia modelo brasileña la encargada de compartir la primera fotografía de Noah, el primogénito de Jordi Cruz. “Las promesas de Dios nunca fallan”, escribía Rebecca Lima mostrando tan solo la manita de su recién nacido, así como el cuello de su camisa, con su inicial bordado. Seguramente un detalle de algún familiar que quiso personalizar sus primeros instantes en casa junto a sus papás, quienes no pueden disimular lo emocionados que están. Y es que la pareja es poco dada a compartir cosas que desvele detalles de su faceta más íntima, pero el pequeño Noah parece haber llegado a sus vidas dispuesto a hacer muchos cambios.

Desde que saltase la noticia de la reciente paternidad de Jordi Cruz, sus redes sociales se han llenado de mensajes dándoles la enhorabuena, consejos y ánimos en esta aventura. Algo que la propia Rebecca Lima ha querido agradecer a través de sus redes sociales: “Quiero agradeceros por todos los mensajes que he recibido y por todo el amor que ha llegado a Noah. Estoy totalmente inmersa en este nuevo mundo, entre los desafíos y delicias de descubrirme como mamá. No he podido contestaros los mensajes, porque no me sobra tiempo para nada. Pero os he leído y os agradezco de corazón”, decía a la vez que daba más detalles de sus primeros días como mamá primeriza.

Story de Rebecca Lima Instagram

La espera se les ha hecho larga, porque este verano ha sido especialmente caluroso y para las embarazadas supone un reto extra. Pero no tanto para sus seguidores, que tan solo han esperado cuatro meses para ver al chef convertido en padre. Fue el pasado mes de abril cuando Jordi Cruz y su chica anunciaban que estaban esperando su primer hijo en común. Ahora, ya presume de retoño, aunque no esconde que su nueva condición encierra momentos tanto buenos, como malos: “La paternidad es jodidamente preciosa… Es increíble, todo bonito… la carita ¡ah! El primer día mi bebé es perfecto, es buenísimo… pero espérate al segundo y tercer día… ¡cómo llora! ¡ah! Pues nada, nochecitas sin dormir, momentos que no sabes qué hacer… ¡uf! Quien diga que todo es un camino de rosas… pues no, tiene sus cositas y se aprende un montón. Estoy alucinando con todo. Me lo estoy pasando igual de mal que de bien”, reconocía el chef en sus redes sociales hace unos días.