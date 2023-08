Jordi Cruz, tras el nacimiento de su bebé: "Noches sin dormir, pero la paternidad es preciosa"

Rebecca Lima y Jordi Cruz ya están en casa con el pequeño Noah, su primer hijo en común. El bebé llegó al mundo el pasado día 21 en el Hospital Quirón Salud de Barcelona y tanto él como la madre se encuentran perfectamente, y habituándose a esta nueva experiencia.

Siete días después del nacimiento, el juez de MasterChef ha revelado cómo está afrontando él esta nueva etapa: "¿Cómo estáis? Feliz domingo... ¡qué pelos llevo!... bueno, me acabo de duchar, ¿vale?... es que me he dormido... lo voy a confesar", comenzaba diciendo en su perfil público en un directo en el que se ha sincerado

"La razón puede ser sencilla, dormir poco", reconocía con una sonrisa. "Nunca me he ido mucho de fiesta y no lo voy a hacer ahora. Es otro temita. Os voy a decir una cosa, que muchos me vais a decir que soy un maleducado, un loco... La paternidad es jodidamente preciosa... y la maternidad (también), ya que cada uno le ponga su adjetivo. Porque es increíble, todo bonito... la carita ¡ah!", ha afirmado en relación al pequeño Noah.

El chef y dueño del ABaC ha confesado que también "luego está lo que es un poquito" más complicado. Es decir, que "el primer día mi bebé es perfecto, es buenísimo... pero espérate al segundo y tercer día... ¡cómo llora! ¡ah!. Pues nada, nochecitas sin dormir, momentos que no sabes lo que hacer... ¡uf!", ha explicado, sin dejar de confirmar que pese a todo está feliz.

"Quien diga que todo es un camino de rosas... pues no, tiene sus cositas y se aprende un montón. Estoy alucinando con todo. Me lo estoy pasando igual de mal que de bien", ha manifestado y ha añadido que esto "es algo que hay que hacer en la vida porque es una maravilla".