Jordi Martín: "La Fiscalía ha solicitado que se le deniegue a Clara Chía la orden de alejamiento contra mí"

El enfrentamiento judicial entre el paparazzi Jordi Martín y Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, podría decantar en favor del primero, tal y como nos asegura el propio Jordi.

Los tres acudieron este miércoles, siete de junio, al Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, tras pedir la pareja una orden de alejamiento contra el paparazzi. Finalmente, el exfutbolista retiró su petición de que se dictaran medidas cautelares, pero Clara quiso seguir adelante, y, según nos cuenta Martín, “el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le niegue la orden de alejamiento a Clara, la llevaron un poco contra las cuerdas. Y en apenas unos días saldrá la resolución".

Jordi reconoce que “mi relación con Gerard Piqué no es buena, llevo muchos años detrás de él, desde que comenzó a salir con Shakira. Le he seguido por todo el mundo. Incluso la portada de '¡Hola!' con Clara la hice yo. Y está muy molesto. Lo lleva mal. Pero no se puede negar el derecho a la información, y menos impedir que se hagan fotos en la vía pública".

Piqué y Clara Chía. EFE

Gerard manifestó que Martín les siguió en una propiedad privada, un garaje, para conseguir imágenes suyas y de su novia, a lo que el periodista contesta que “eso es mentira. Cuando me introduje en el recinto, un guardia de seguridad me pidió que lo abandonara, le pedí disculpas y me fui sin problemas. No hice ni una sola foto".

Añade que “estaría bueno que no se pudieran tomar imágenes en la calle de un personaje público que genera multitud de titulares. ¿Qué quiere ese hombre? Es una persona desagradable, prepotente y clasista...".