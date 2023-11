Jorge Javier Vázquez desvela cómo ve a Concha Velasco tras visitarla en la residencia

Jorge Javier Vázquez ya ha dejado buena cuenta en varias ocasiones de la admiración y el cariño que siente por Concha Velasco. La actriz también siente al presentador como parte de su círculo de amistades y es que han sido muchos años coincidiendo y demostrándose que pueden confiar el uno en el otro. Así lo hizo el otrora estrella de Telecinco, cuando su amiga se retiró de los escenarios a finales del 2021 e ingresó tiempo después en una residencia. Los hijos de la actriz querían que su madre estuviese atendida en todo momento como se merece, de ahí la difícil decisión de llevarla a un centro de mayores donde tendría todas sus necesidades y atenciones aseguradas. Hasta allí se desplazan sus más allegados, entre los que se encuentra también el propio comunicador, que ha desvelado cómo ha sido su último encuentro.

Isabel Díaz Ayuso visita a Concha Velasco en la residencia. Instagram

Son varias las ocasiones en las que ambos se han citado en los últimos años. De hecho, de las pocas veces que se ha tenido constancia que la veterana actriz ha abandonado el centro, una fue con Jorge Javier Vázquez como excusa. Acudió a ver su última obra teatral y quería saber cómo se defendía sobre las tablas. Un plan al que se sumó su hijo, Manuel Velasco. Ahora ha sido el presentador quien ha salvado las distancias para compartir un tiempo con su amiga, hablar de lo mundano y lo divino. Además, también poder ofrecer el último parte de salud de la intérprete, que desde hace unos meses hace frente a constantes alarmas sobre su estado.

Lo ha hecho en su columna para la revista ‘Lecturas’, que este miércoles se ha marcado un tanto con las fotos del príncipe Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova. Además, este ejemplar ofrece los detalles de la visita del exconductor ‘Sálvame’ a la residencia: “Desconozco si el domingo que fui a visitar a Concha Velasco la actriz llevaba base, maquillaje o qué sé yo. El caso es que tenía un aspecto estupendo”, reconoce muy optimista.

Concha Velasco con Jorge Javier Vázquez y su hijo Manuel Gtres

“El día anterior me escribió un mensaje su hijo Manuel para ver si podía ir al día siguiente a las cuatro y, por fin, después de algunos infructuosos intentos, pude encontrarme con Concha y su hijo. Le he pedido permiso a Manuel para escribir sobre la tarde que pasamos juntos. Vi a Concha exquisitamente atendida. Amorosamente cuidada por su hijo, que le recuerda constantemente anécdotas que provocan risa”, continúa detallando el encuentro.

“Paseé con ella, estuve con ella en su habitación y me dio mucha alegría saber que recibe visitas sin cesar. Que su hijo tiene que modularlas escrupulosamente para que no se amontonen y así, todos aquellos amigos que deseen visitarla, puedan tener su momentito con ella”, confirma feliz. Y es que, Jorge Javier Vázquez parece muy contento tras haber encontrado a su amiga tan bien en la residencia: “Concha Velasco sigue con nosotros, sonriendo y recogiendo el cariño que ha sembrado después de tantísimos años de entrega a un público que no la olvida jamás. No podía ser de otra manera”.