José Navarro, el modelo que corta jamón para el Rey y Estopa: "Don Felipe fue muy cercano"

Nos tiene tan poco habituados a verle fuera del protocolo que, cada vez que el Rey se concede una escapada de ocio, la noticia trasciende de inmediato. La última tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando se desplazó hasta la estación de Baqueira-Beret, en el Valle de Arán, para disfrutar de unas jornadas de esquí en compañía de amigos. A diferencia de otras ocasiones, apenas se filtraron imágenes.

La única instantánea, captada en el Moët Winter Lounge, muestra al monarca degustando un desayuno donde el jamón Cinco Jotas, meticulosamente cortado por José Navarro, fue el protagonista absoluto. «Cuando por la mañana me dijeron que iba a cortar jamón para el Rey, me hizo muchísima ilusión, porque es la máxima autoridad en España. Me sorprendió su cercanía. Parecía una buena persona y tuvo un trato exquisito conmigo y con mis compañeros. Me impactó para bien», confiesa a LA RAZÓN el maestro jamonero.

El Rey Felipe VI junto al cortador de jamón José Navarro en Baqueira Instagram / @josenavarro8

La historia de José Navarro está indisolublemente ligada, desde hace cuatro años, a la de Los Finos, una empresa burgalesa especializada en elevar la excelencia del jamón ibérico hasta los rincones más selectos del mundo. No es la primera vez que el grupo trabaja para la Casa Real española; sus servicios han sido requeridos en hasta cuatro ocasiones, pero también por la realeza belga y británica, además de en eventos de la talla de los campeonatos de MotoGP y, desde hace dos años, la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, donde volverán a estar presentes el próximo mes de marzo. Carlos Sánchez, CEO de la compañía, será el encargado de deleitar con jamón de primera categoría a los invitados a la fiesta del cine por antonomasia. «Forma parte del equipo de I+D del chef José Andrés y se encarga de llevar cortadores a Estados Unidos. Yo acabo de regresar de allí y permaneceré en España hasta que me vuelvan a enviar», explica Navarro sobre su jefe y la dinámica de trabajo de Los Finos.

Carlos Sánchez, CEO de Los Finos, en los Oscar de 2025 Los Finos

Fue él quien contactó con Sánchez a través de redes sociales, sin imaginar entonces que transformaría su pasión en una profesión. «Siempre me ha fascinado el mundo del jamón y encontré a Carlos en Instagram. Él buscaba crear el primer equipo de cortadores de jamón en Estados Unidos y yo encajaba en el perfil. Desde entonces, mi trayectoria en Los Finos no ha dejado de crecer, llevándome a trabajar para hoteles de lujo, clubes de fútbol y, ahora, la Casa Real. También he tenido el privilegio de colaborar en restaurantes de José Andrés, una experiencia extraordinaria. Lo que comenzó como un hobby se ha convertido en mi fuente de ingresos principal», relata Navarro, quien, además, ha incursionado en la publicidad: «Sí, de vez en cuando me surge alguna oportunidad como modelo. Es algo que siempre me ha llamado la atención y que también disfruto».

Pasión y respeto

Navarro encarna a la perfección el viejo refrán de que «el que la sigue, la consigue». Tan convencido estaba de que alcanzaría sus metas que incluso vaticinó su encuentro con don Felipe mucho antes de que ocurriera. «A mi abuela, a quien perdí hace poco más de un año, le dije que algún día su nieto cortaría jamón para el Rey. Y aunque ella ya no esté, estoy orgulloso de haber cumplido mi palabra», recuerda emocionado. No ha sido un camino sencillo. Convertirse en maestro cortador de jamón no solo exige una formación técnica, sino también una dedicación inquebrantable: «Hay que realizar un curso de iniciación, pero lo esencial es la práctica: haber cortado muchos jamones. Además, he impartido varias clases magistrales de Corte y Emplatado para pulir la técnica».

José Navarro, cortador de jamón profesional Redes sociales

No es un arte menor; incluso un Cinco Jotas puede arruinarse si no se corta con maestría: «Un jamón bueno puede echarse a perder por un mal corte, mientras que una pieza de menor categoría puede mejorar mucho con buena técnica». Pero, según Navarro, el verdadero secreto de los cortadores de jamón de Los Finos es «el respeto por la pieza y la pasión por nuestro trabajo», valores que los han convertido en los cortadores favoritos de la jet.