Josie, el diseñador del vestido de Cristina Pedroche, responde a las acusaciones de plagio

Durante todo el mes de diciembre es tradición que Cristina Pedroche se esfuerce por generar expectación ante el verdadero minuto de oro del año, momento en el que toda España hace una misma cosa a la vez: comerse las uvas. Con multitud de comentarios en sus redes sociales y algunas promos creadas especialmente para que nadie se olvide de su performance, la presentadora ha vuelto a conseguir ser el centro de atención por el diseño de su vestido. No es de extrañar que en los días siguientes a las Campanadas haya múltiples mensajes alabando y criticando a partes iguales su look, pero lo que hasta ahora no había sucedido era una acusación de plagio que llevara a su diseñador a romper su silencio y defender su trabajo.

Nada más mostrar su conjunto en televisión, las redes sociales se llenaron de mensajes sobre esta elección, algunos se centraron en señalar las similitudes que tenía con el vestido que Becky G usó en el año 2022. Una polémica que exigía la respuesta de los encargados de este estilismo. Así lo ha hecho Josie, encargado de colaborar en el conjunto, a través del programa de ‘La mañana de Federico’ de Es Radio. “No, no tiene nada que ver, no es el mismo material, quisimos hacer lo que nos dio la gana”, decía el diseñador antes de proceder a explicar los largos meses de trabajo que les ha llevado a crear este concepto. “Utilizas una serie de códigos que se van utilizando. Antes de Pedroche todo el pescado estaba vendido y ahora todo el mundo copia lo que hemos hecho”, añadía tras hablar del trabajo en el que se embarcan todos los años para conseguir un impacto de la gente al ver los vestidos de la mítica Pedroche.

Sin embargo, no se ha querido quedar ahí y ha empleado su perfil de ‘instagram’ para compartir una profunda reflexión en la que habla de los años que lleva colaborando con la presentadora: “Nueve años separan estas dos fotos… Empezamos en una pensión que ya no existe, sobre una cama de níquel y sin camerino, ni espejo de luces ni nada porque el pescado de las Campanadas estaba vendido… Soñamos con que ese panorama podía cambiar porque las Pedroche Campanadas están hechas de sueños, fantasías, momentos muy divertidos, un equipo increíble; pero también mucho esfuerzo, sinsabores y una capacidad de aguante de lío mediático que de verdad es demasiado bestia”, añade muy orgulloso del trabajo que hacen año tras año.

“Algún día lo contaré bien, pero hoy solo quiero dar la enhorabuena a Cristina Pedroche por haber liderado un año más y por ser tan valiente siempre, tan fiel a su equipo y tan buena tía. Orgulloso de ti siempre, contento con el resultado y eternamente, las puertas de Villa Josie de par en par abiertas para ti, con familia y el equipo incondicional. Aquí estaremos siempre contigo”, concluye.