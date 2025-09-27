Juango Ospina, abogado del caso Daniel Sancho, galardonado por su profesionalidad

Desde que se ocupó de la defensa de la familia Arrieta en contra del hoy encarcelado Daniel Sancho, Juango Ospina se ha convertido en uno de los abogados más mediáticos de nuestro país. Su trabajo y profesionalidad le han servido para conseguir el premio al Mejor Equipo en Criminal Corporate Investigations, concedido en la gala de la Iberians Lawyer, que reconoce a los mejores despachos de abogados de España y Portugal.

Como decimos, Juango, cuyo nombre real es Juan Gonzalo Ospina, es un destacado abogado penalista director del despacho Ospina Abogados y figura mediática conocida por su intervención en casos de gran relevancia como el de Edwin Arrieta y el de la narcolancha de Barbate, y participa en numerosas tertulias televisivas y radiofónicas, así como en redes sociales, consolidando su presencia tanto en en el ámbito jurídico como en el mediático.

En el plano personal está casado con Blanca Sáenz de Pao, con la que contrajo matrimonio el 24 de septiembre del 2016, y son padres de tres hijas. "El éxito no te lo da ganar o perder casos, tampoco te lo da tener una buena o mala facturación. El único éxito es tener clara la razón por la que vivir. Yo, por suerte, la encontré", reflexionó en sus redes sociales sobre el valor de su familia.

Es íntimo amigo de Iñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, desde su juventud, y es habitual ver juntos a los dos matrimonios en fiestas y veladas íntimas en Madrid.

En relación con el caso Sancho, Ospina nos aclara que "estamos esperando la decisión del tribunal sobre el recurso presentado por la parte contraria", y en lo que se refiere a Rodolfo Sancho, padre de Daniel, tiene una opinión muy positiva del actor: "Durante el juicio tuvo un trato con nosotros encomiable, y de verdad que siento su situación y le deseo lo mejor en estos momentos tan difíciles".