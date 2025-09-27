Se recrudece el malestar de los vecinos de Kiko Rivera contra el DJ

Las cosas van a peor. La presencia de paparazzi y equipos de televisión en las puertas de la urbanización sevillana La Juliana causan un enorme malestar en los vecinos de Kiko Rivera, que ven amenazada la tranquilidad que se respiraba en la zona.

El hijo de Isabel Pantoja no es bienvenido, ya lo contamos hace unos días en exclusiva, pero el pasa de críticas y comentarios. Va a lo suyo y ni se inmuta.

Uno de los residentes habla con LA RAZÓN y corrobora lo anterior: "Ese hombre podía haber elegido otro lugar para instalarse, vamos a ver cuánto tarda en dar que hablar. Esta urbanización es muy tranquila, nunca se habían acercado hasta aquí tantos periodistas, no estamos acostumbrados a este show. Hasta uno de los guardias de seguridad tuvo que llamar la atención a un fotógrafo que intentaba colarse…"

La quinta del algarrobo

De todas formas, el paparazzi en cuestión iba desencaminado, porque su intención era entrar en una parte de la urbanización en la que no vive Kiko. Su chalet, bautizado como "la quinta del algarrobo", por su proximidad a la calle que nos recuerda al famoso actor de Curro Jiménez, se encuentra situado en el lado contrario de donde está ubicada la garita de seguridad. Es una zona en la que también reside el futbolista Sergio Ramos con su mujer, la televisiva Pilar Rubio, y sus hijos.

Precisamente, Sergio es uno de los ídolos de Kiko, quien en su adolescencia era ferviente seguidor del Real Madrid. Es más, intentó ser futbolista sin demasiado éxito. Las juergas y las adicciones le apartaron del deporte y le llevaron por otro camino menos recomendable.

Quienes, que se sepa, aún no conocen la nueva casa de su padre son sus tres hijos, el mayor, nacido durante su relación sentimental con Jessica Bueno, y las dos hijas con Irene Rosales, de la que se separaba recientemente.

En estos días, Kiko compone una canción dedicada a los últimos acontecimientos que están marcando su vida, incluida su ruptura matrimonial. Pero es más un desahogo que una intención de cantarla en sus conciertos. No la incluirá en su repertorio.