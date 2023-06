"Los Jueves Rosas" con Marina Esnal: Jorge Javier Vázquez se plantea volver a 'Sálvame' por Mila Ximénez

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 68

“En 20 años de carrera nunca he visto tantas cámaras”. Con esas palabras reaparecía este miércoles una feliz y colorida Ana Obregón en el Hotel The Westin Palace de Madrid para conceder una rueda de prensa ante los más de cincuenta medios de comunicación convocados.

Ana Obregón en la presentación del libro "El chico de las musarañas" Gtres

Esta ha sido sin duda la reaparición más esperada después de que la actriz haya permanecido casi tres meses en Miami junto a su hija/nieta, la pequeña Ana Sandra. Y aunque lo cierto es que ya se avisó de que solo contestaría a preguntas relacionados con el libro, lo cierto es que el momento más destacado ha sido cuando la propia Obregón contó que, una vez fallecido, recibió la llamada de su hijo Aless: "Empezó a sonar mi móvil y la llamada era de mi hijo. De Álex. El teléfono de Aless estaba en un cajón, así que era una señal", ha contado ante el silencio de todos los allí presentes.

Por su parte, Alessandro Lequio, presente en el plató de 'El Programa de Ana Rosa', intentó mantenerse en silencio pero finalmente acabó mostrando su desacuerdo con casi todo lo que cuenta o hace la madre de su hijo fallecido, demostrando que su relación no es, ni mucho menos, tan idílica como la venden.

Por otro lado, la baja de Jorge Javier Vázquez sigue generando expectación. Desde que el presentador anunciase en sus redes sociales que "necesitaba parar", dejando en el aire todo lo relacionado con su futuro en televisión, son muchos los que se han preocupado por su salud mental.

En esta ocasión, ha sido Belén Esteban la que ha dado un paso al frente para mandarle un mensaje de apoyo: "He tenido mil enganchadas con él en estos catorce años, pero te quiero decir, Jorge Javier, que el día 23 acaba 'Sálvame', el programa del que tú y yo tenemos que estar muy orgullosos. Hemos tenido muchas críticas, y cuando hacíamos un 20 o un 30% de audiencia no había cojones a meterse con nosotros. El día 23 tienes que hacer un esfuerzo, porque sé que no estás bien, pero ese día tienes que estar aquí porque te necesitamos. Solamente te quiero decir que el día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado, porque te echamos de menos. Que todo el mundo sepa que, para mí, el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España se llama Jorge Javier Vázquez", ha expresado en 'Sálvame'.

Belén Esteban y Jorge Javier Telecinco

Este altavoz y estas palabras que han generado un gran revuelo en la opinión pública, ayudarán y e influirán en el hecho de que Jorge Javier esté presente durante el último día del formato, el cual coincide con el segundo aniversario del fallecimiento de Mila Ximénez, su gran amiga, lo que le ayudaría a decir 'SÍ' a estar presente durante ese día.

Las impactantes fotografías de Luis Miguel y Paloma Cuevas, y todos los entresijos del nacimiento del primer nieto de Carmen Borrego, a tan solo un click.

No os perdáis cada semana este podcast de LA RAZÓN en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.